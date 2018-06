Testamentsfälschung: Haft für Anwalt

Ein Wiener Rechtsanwalt,der sich in Testamentsfälschungen verstrickt haben soll, ist am Dienstag zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Durch den Betrug mit dem „Letzten Willen“ entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Nach achtmonatiger Verhandlung lautet das Urteil Dienstagnachmittag am Wiener Landesgericht für Strafsachen: drei Jahre unbedingte Freiheitsstrafe. Ein Schöffensenat ging davon aus, dass sich der Jurist mit einem nicht rechtmäßig zustande gekommenen Testament das Vermögen eines im August 2011 verstorbenen Ex-Diplomaten verschaffen wollte.

Von einem zweiten Anklagefaktum - dabei ging es um ein ebenfalls fragwürdiges Testament, mit dem sich der Anwalt laut Staatsanwaltschaft ein Zinshaus in Hernals im Wert von rund zwei Millionen Euro unter den Nagel reißen wollte - wurde der Jurist freigesprochen. Verteidiger Rudolf Mayer erbat Bedenkzeit, Staatsanwalt Florian Kranz gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Mehrere Verfahren bei der Rechtsanwaltskammer

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den auf Verkehrs-, Zivil-, Verwaltungs- und Strafrecht spezialisierten Anwalt lautete: Testamente aufgesetzt zu haben, obwohl die Erblasser aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr testierfähig waren. Der Wiener Anwalt befand sich seit Februar 2017 in U-Haft - mehr dazu in Prozess: Anwalt soll Testamente gefälscht haben

Dem Wiener Anwalt wurde in Juristenkreisen immer wieder undurchsichtiges bzw. unseriöses Geschäftsgebaren nachgesagt. Mehrere Disziplinarverfahren sollen in der Vergangenheit bei der Rechtsanwaltskammer anhängig gewesen sein.