Ausrangierte Waggons fingen Feuer

Auf einem Abstellgleis in Simmering hat es am Montagnachmittag in der Nähe eines ÖBB-Werks in mehreren ausrangierten Waggons gebrannt. Die darüberführende Autobahn A4 musste zeitweise gesperrt werden.

Die desolaten Züge begannen direkt unter der A4 zu brennen. Ungünstiger Wind drückte laut Feuerwehr den Rauch daraufhin auf die Autobahn und behinderte die Sicht der Fahrer. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand bereits einer der drei Waggons in Vollbrand, ein zweiter brannte ebenfalls schon, berichtete die Feuerwehr am Dienstag.

Um Unfälle auf der A4 zu vermeiden, sperrten Asfinag und Polizei die Autobahn komplett ab, was zu massiven Verzögerungen im Abendverkehr führte. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen unter Atemschutz mit zwei Löschleitungen. Ein weiterer Teil der Mannschaft musste eine rund 400 Meter lange Löschwasserversorgung zum nächstgelegenen Hydranten aufbauen. Bis diese Leitung einsatzbereit war, wurde das Löschwasser der Einsatzfahrzeuge verwendet.

Immer wieder flammte es in den Waggons auf, insgesamt 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Eine knappe Stunde nach Alarmierung konnte Brand aus gemeldet werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.