Bauarbeiter bei Explosion schwer verletzt

Ein 55-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Lenaugasse in Wien-Josefstadt schwer verletzt worden. Laut ersten Angaben ist der Unfall auf eine Explosion zurückzuführen.

Der Arbeiter war gegen 15.00 Uhr dabei gewesen, in einer Baugrube eine Druckprobe der Rohre durchzuführen, als es zu einer Explosion kam. Laut Berufsrettung wurde dabei ein Deckel direkt auf den Bauarbeiter geschleudert.

Berufsrettung Wien

Der Schwerverletzte wurde von der Seiltechnik-Einsatzgruppe der Berufsrettung mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr aus der engen Baugrube geborgen. Mehrere Teams der Berufsrettung versorgten den Verunfallten notfallmedizinisch. Der Arbeiter erlitt Prellungen, Abschürfungen sowie Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Spital gebracht.