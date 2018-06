Todesopfer bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Wien Penzing ist Dienstag Nacht eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war mit 33 Personen im Einsatz. Die Brandursache konnte bisher nicht geklärt werden.

Gegen 21.30 Uhr ist die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen zu dem Brand in einer Wohnung in der Hernstorfer-Straße in Penzing ausgerückt. Aus den Fenstern der Wohnung im Dachgeschoß schlugen da bereits Flammen.

Bei der Brandbekämpfung im vierten Stock konnten die Feuerwehrleute eine Person nur mehr leblos vorfinden. Da die Wohnungstüre der Brandwohnung geschlossen war, blieb das Stiegenhaus rauchfrei. Die Bewohner des Hauses konnten laut Feuerwehr so ohne Probleme über das Stiegenhaus flüchten. Zur Sicherheit seien auch alle angrenzenden Wohnungen kontrolliert worden, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf.Es bestand keine weitere Gefahr.