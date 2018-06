Autoklassiker unter dem Hammer

Eine Versteigerung des Dorotheums könnte die Herzen so mancher Autoliebhaber höher schlagen lassen. Ab heute kommen rund 100 Oldtimer unter den Hammer. Auch Automobilia wie Kühlerfiguren werden versteigert.

Mercedes, Porsche, Jaguar - das sind nur einige der weltweit bekannten Autohersteller, deren Oldtimer bei der Auktion „Klassische Fahrzeuge und Automobilia“ angeboten werden. Das Dorotheum bietet Sammlern und Investoren am Samstag zahlreiche motorisierte Schmuckstücken. Restaurierte Kleinstwagen findet man dabei in Vösendorf ebenso wie limitierte Originalstücke.

Ein teures Vergnügen

Wer allerdings einen der Automobilklassiker sein Eigen nennen will, muss dafür tief in die Tasche greifen. Die Schätzwerte der zur Versteigerung stehenden Oldtimer gehen rasch in die zehntausenden Euro. Dafür gibt es dann Fahrzeuge mit einer reichen Geschichte. Etwa der am Sonntag angebotene 1966 Maserati Mistral Spyder 370. Er ist nicht nur einer von nur 125 produzierten Stück, sondern schrieb auch ein Stück italienische Filmgeschichte. Das angebotene Auto wurde vom Schauspieler Alberto Sordi im Film „Scusi, lei è favorevole o contrario?“ gesteuert.

Unrestaurierter Mercedes als Highlight

Ein weiteres Highlight ist ein elfenbeinfarbener Mercedes-Benz 300 SL Roadster. Das Auto mit dem Baujahr 1960 war Teil der London Motor Show 1960, wo es zehn Tage lang ausgestellt wurde. Das unrestaurierte Exemplar mit den charakteristischen Flügeltüren soll bei der Auktion laut Schätzung zwischen 850.000 und einer Million Euro wert sein.

Eine Rennlaufbahn kann die Lancia Aprilia Spider Touring vorweisen. Mit der neapolitanischen Rennfahrerlegende Luigi Bellucci wurde der Silberpfeil 1939 italienischer Meister. Daneben gibt es auch vergleichsweise erschwingliche Modelle zu ersteigern - etwa den extrem raren Alfa Romeo Romeo T10 mit einem Schätzwert von rund 40.000 Euro.

Automobilia in Online-Versteigerung

Doch nicht nur Oldtimer kommen bei der Auktion des Dorotheums unter den Hammer. Neben einer Flotte von rund 100 Autos stehen auch Motorräder und Fahrräder zur Auktion. Bereits jetzt kann man online um Automobilia mitbieten. Dabei stehen historische Autobroschüren und Zeitschriften ebenso zum Verkauf, wie Kühlerfiguren und Plaketten. Die Online-Auktion der Sammlerstücke läuft noch bis 26. Juni.

