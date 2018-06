Verkehrsminister Hofer erlitt Kreislaufkollaps

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat am Dienstag einen Kreislaufkollaps erlitten. Weil er offenbar nicht selbst Hilfe holen konnte, brach laut „Heute“ (Donnerstag-Ausgabe) die Feuerwehr die Tür zu seiner Wohnung in Wien auf.

Hofer sei bereits auf dem Weg der Besserung, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag mit. „Auf Anraten der Ärzte habe ich die Termine dieser Woche abgesagt, damit ich mich vollständig erholen kann“, wurde der Minister in der Aussendung zitiert. „Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Einsatzkräften bedanken, die mir in dieser Situation geholfen haben.“ Weiters bat Hofer, seine Privatsphäre zu respektieren.

APA/Georg Hochmuth

Hofer erlitt laut dem Ministerium am Dienstagabend einen Kreislaufkollaps, als er am offenen Fenster seiner Wiener Wohnung telefonierte. Eine Einlieferung in ein Spital sei nicht erforderlich gewesen. Der Verkehrsminister habe noch in Wien übernachtet und sei am Mittwochvormittag auf Anraten der Ärzte ins Burgenland gefahren, um sich zu erholen.

Passanten alarmierten Polizei

Passanten hatten laut einem Bericht der Zeitung „Heute“ am Dienstagabend die Polizei gerufen, weil in Wien-Josefstadt ein Smartphone aus einem Altbaufenster auf den Gehsteig fiel. Weil den Polizisten niemand öffnete, holten sie die Feuerwehr zu Hilfe, um die Tür zu aufzubrechen.

Hofer soll desorientiert und kaum ansprechbar gewesen sein und wurde sofort von der Rettung versorgt. Auf Facebook teilte der Minister Donnerstagfrüh selbst einen Zeitungsbericht über seinen Kollaps und bedankte sich „herzlich“ für die Genesungswünsche.

