Countdown zum Donauinselfest

Heute Nachmittag beginnt das 35. Donauinselfest. Zum Auftakt sind als Headliner die Wiener Chartstürmer Wanda angekündigt. Insgesamt gibt es an den drei Tagen für die Besucher bei freiem Eintritt 600 Stunden Programm.

Rund vier Wochen haben 250 Mitarbeiter gebraucht, um die elf Bühnen, 110 Zelte und 200 Verkaufsstände aufzubauen. Erstmals gibt es einen hohen Aussichtsturm neben der großen Festbühne. Auch Fußballfans müssen auf kein WM-Spiel verzichten, es wurde ein eigener Public Viewing-Bereich auf der Insel eingerichtet.

APA/Hochmuth

Am Eröffnungstag werden der deutsche DJ Alle Farben, der irische Sänger Rea Garvey und Wanda die Ö3-Festbühne bespielen - mehr dazu in oe3.ORF.at. Auf der FM4-Bühne wird zunächst vor allem Rap und Hip-Hop geboten. Verantwortlich dafür sind unter anderem Yasmo, die Linzer Rapperin Mavi Phoenix sowie die deutsche Antilopen Gang - mehr dazu in fm4.ORF.at. Am Eröffnungstag sollte es laut ORF-Wetterredaktion 21 Grad haben, am Abend und in der Nacht kühlt es dann ab.

#Donauinselfest 2018: Eher herbstlich. Das kühlste seit dem Jahr 2011. Höchstwerte um 21 Grad, an den Abenden um 17 Grad. Durch den Wind fühlt sich die Luft noch frischer an. Aber: meist ist es trocken, höchstens ein kurzer Regenschauer zieht mal durch. — Daniel Schrott (@DanielSchrott) 21. Juni 2018

Ina Regen, DJ-Duo und Portugal The Man

Gleich am ersten Festivaltag gibt es eine Premiere. Der neuer Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) unternimmt seinen ersten Rundgang auf der von der SPÖ organisierten Großveranstaltung. Gemeinsam mit den SPÖ-Stadträten stattet er um 16.30 Uhr der Arbeitsweltinsel einen Besuch ab.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Am Samstag teilen sich dann Konstantin Wecker, Gert Steinbäcker und Lisa Stansfield die große Radio-Wien-Bühne - mehr dazu in Stars am Donauinselfest. Auf der FM4-Bühne steht Wienerisches auf dem Programm. Angekündigt sind unter anderem Voodoo Jürgens samt Haberern sowie Ernst Molden und der Nino aus Wien.

Am Sonntag gastieren die österreichische Sängerin Ina Regen („Wie a Kind“), das DJ-Duo Ofenbach und das heimische Musikprojekt Pizzera & Jaus auf der von Ö3 bespielten Hauptbühne. Die FM4-Stage wartet unter anderem mit der Grazer Band Granada und Portugal The Man auf.

Polizei warnt vor alkoholbedingtem Leichtsinn

Für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sorgen rund 1.500 Einsatzkräfte von Polizei, Samariterbund und privaten Sicherheitsfirmen. Das dreitägige Fest ist für die Wiener Polizei jedes Jahr ein Großeinsatz. Der See- und Stromdienst, also die Wasserpolizei, ist mit fünf Beamten und zwei Booten rund um die Uhr im Dienst. Die Polizei warnte im Vorfeld vor alkoholbedingtem Leichtsinn. Im Schnitt passiert beim größten Festival Europas jedes Jahr ein tödlicher Badeunfall, „der vermeidbar wäre“, sagte Chefinspektor Erich Kraus.

Rund 230 ehrenamtliche Rettungs- und Notfallsanitäter sowie fünf Notfallärzte stellen die medizinische Versorgung sicher. In dringenden Fällen ist der Samariterbund auf dem Donauinselfest telefonisch unter der Wiener Telefonnummer 22144 auf dem Stützpunkt erreichbar.

Personal hilft bei sexueller Belästigung

Die Veranstalter des Donauinselfests wollen heuer auch besonders sexuellen Belästigungen entgegenwirken. Dazu wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Ansprechpartner für Betroffene speziell geschult - mehr dazu in Donauinselfest: Sicherheitskampagne für Frauen. Bei den Eingangsschleusen auf das Festivalgelände müssen die Besucherinnen und Besucher mit stichprobenartigen Kontrollen rechnen, erstmals kommen auch Metalldetektoren zum Einsatz - mehr dazu in Erstmals Metalldetektoren bei DIF.

APA/Herbert Neubauer

Bäume wegen Eichenprozessionsspinners behandelt

Um das hohe Besucheraufkommen zu stemmen, verstärken die Wiener Linien zahlreiche Bus-, Bim- und U-Bahn-Linien. Auf den Linien U1 und U6 werden im Abendverkehr mehr als doppelt so viele U-Bahn-Züge im Einsatz sein, die bis etwa 2.00 Uhr im 3-Minuten-Intervall verkehren. Am Freitag und Samstag werden auch die Betriebszeiten vieler Straßenbahn- und Buslinien verlängert.

Keine Sorgen müssen sich die Besucherinnen und Besucher laut den Veranstaltern wegen des Eichenprozessionsspinners machen. Alle Bäume im Publikumsbereich seien behandelt worden, heißt es. Bei der Floridsdorfer Brücke stromaufwärts gebe es wegen der Raupe aber auch einige eingezäunte Bereiche. Die feinen Härchen des Eichenprozessionsspinners können allergische Reaktionen auslösen.

