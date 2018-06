Wanda begeisterten am Donauinselfest

Zum Auftakt haben sich 800.000 Besucher auf dem 35. Wiener Donauinselfest eingefunden. Den Höhepunkt des Abends lieferten die Wiener von Wanda auf der Ö3-Festbühne. Heute bespielt Radio Wien die größte Bühne.

Zum zweiten Mal trat die Band rund um Sänger Marco auf dem Donauinselfest auf, diesmal aber vor Zehntausenden auf der Ö3-Festbühne. Vor drei Jahren, kurz nach Veröffentlichung des Debütalbums „Amore“, war die Rockband noch auf der kleineren FM4-Bühne gebucht. Die Fans vor der größten Donauinselfestbühne waren bunt gemischt, zwischen Kindern in Begleitung der Eltern bis zu älteren Semestern war alles dabei.

Von „Bologna“ bis „Bologna“

Sänger Marco Wanda begrüßte die Zuhörer mit einem „Herzlich Willkommen, Schatzi“ und ging zum Auftakt auf Nummer sicher. Mit „Bologna“ spielte die Band ihren ersten Hit gleich zu Beginn des Sets. Weitere Hits wie „Luzia“, „Auseinandergehn ist schwer“, „Schickt mir die Post“, „Meine beiden Schwestern“ oder „Stehengelassene Weinflaschen“ folgten. „Ihr seid unfassbar“, jubelte der Mann am Mikro in die Menge.

Trotz frischer Temperaturen kühlte die Stimmung nur selten ab und wenn, dann sorgte der Sänger etwa mit einem Abstecher in die erste Reihe für Stimmung. Ein Fan durfte sich über ein spezielles Geschenk freuen: Er erhielt vom Frontmann eine halbgerauchte Zigarette in die Hand gedrückt. Für das Wienerische sorgte unter anderem ein Streicherensemble. Zum Abschluss folgte noch ein langer Zugabenblock: „Ich sterbe“, „1,2,3,4“ und „Columbo“ waren da etwa zu hören. Beendet wurde das Konzert, wie es angefangen hatte: Mit „Bologna“ versetzte Wanda die Zuhörer nochmal in Euphorie.

Rap dominierte auf FM4-Bühne

Vor den Stars von Wanda spielte Rea Garvey auf der Ö3-Bühne. Der aus Irland stammende Sänger war einst die markante Stimme der inzwischen aufgelösten deutschen Formation Reamonn. Der Superhit der Band, „Supergirl“, durfte bei seinem Auftritt natürlich nicht fehlen - mehr dazu in oe3.ORF.at.

„Wien heute“ vom DIF „Wien heute“ meldet sich ab 19.00 Uhr live in ORF2 vom 35. Wiener Donauinselfest.

Während auf der Ö3-Bühne die Chartstürmer Wanda dem Publikum einheizten, stand der Freitagabend auf der FM4-Bühne am Wiener Donauinselfest ganz im Zeichen des Rap. Als Headliner sorgte die Antilopen Gang für Stimmung, die sich selbstbewusst mit den Worten „die Kings sind back“ ankündigten. Davor brachte die Linzer Rapperin Mavi Phoenix das Publikum in Partylaune - mehr dazu in fm4.ORF.at.

Radio Wien auf der Festbühne

Am Samstag bespielt Radio Wien die Festbühne. Dabei treten unter anderem Lisa Stansfield (22.30 Uhr), Gert Steinbäcker (20.50 Uhr) und Konstantin Wecker (19.40) auf - mehr dazu in Stars am Donauinselfest. Weitere Highlights sind Voodoo Jürgens und Shout Oud Louds auf der FM4-Bühne sowie Ernst Molden im Ö1-Kulturzelt.

Am Sonntag gastieren die österreichische Sängerin Ina Regen („Wie a Kind“), das DJ-Duo Ofenbach und das heimische Musikprojekt Pizzera & Jaus auf der von Ö3 bespielten Hauptbühne. Die FM4-Stage wartet unter anderem mit der Grazer Band Granada und Portugal The Man auf.

