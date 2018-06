Ausschreitungen von Serbien-Fans in Ottakring

Nach dem Spiel Serbien gegen Schweiz (1:2) bei der Fußball-WM in Russland ist es am Freitagabend in Ottakring zu Ausschreitungen von serbischen Fans gekommen. Vier Personen im Alter von 19 bis 20 Jahren wurden festgenommen.

Die Ottakringer Straße hatte bereits nach dem Führungstreffer der serbischen Mannschaft kurz nach Spielbeginn um 20.00 Uhr gesperrt werden müssen. Aus zwei laut Polizei sehr gut besuchten Lokalen, in denen das Match übertragen wurde, strömten Fans auf die Fahrbahn, um dort gemeinsam zu feiern. Dadurch kam der Verkehr inklusive der Straßenbahnlinie 44 zum Stillstand. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge. Die Beamten sperrten die Straße zwischen der Frauengasse und der Bergsteiggasse ab.

#Aktuell kreist unser Hubschrauber über #Ottakring. Nach dem Ergebnis eines WM-Spieles kam es dort vermehrt zu Einsätzen aufgrund „unzufriedener“ Fußballfans. Der Hubschrauber unterstützte unsere KollegInnen am Boden. Der Einsatz sollte jedoch in Kürze beendet sein. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 22. Juni 2018

Stimmung kippte nach Schweiz-Sieg

Nachdem die Schweizer Mannschaft das Spiel in Kaliningrad durch Treffer von Granit Xhaka (52. Spielminute) und Xherdan Shaqiri (90.) gedreht und die Torschützen mit kosovarischen Wurzeln provokant gejubelt hatten, schlug die Feierlaune der serbischen Fans in Wien in Ausschreitungen um. Nach Spielende kam es in Ottakring vermehrt zu Einsätzen aufgrund „unzufriedener“ Fußballfans, twitterte die Wiener Polizei in der Nacht. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste demnach über dem Gebiet.

LPD Wien

Drei 19-Jährige und ein 20-Jähriger, die Polizisten mit Gegenständen beworfen hatten, wurden identifiziert und festgenommen. Die vier Männer befinden sich noch in Haft, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Außerdem gab es eine Anzeige gegen unbekannte Täter, die ein Polizeiauto schwer beschädigt hatten. Bei dem Fahrzeug wurde ein Außenspiegel abgerissen und die Karosserie mit zahlreichen Kratzern und Dellen versehen.