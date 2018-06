Donauinselfest: Wecker mit politischem Auftritt

Konstantin Wecker hat sich bei seinem Auftritt am Samstag auf der Radio-Wien-Festbühne des Donauinselfests betont politisch gegeben. Insgesamt 800.000 Besucher fanden den Weg auf die Donauinsel.

Wecker begann sein Konzert mit dem Lied „Willy“, das von einem neonazistischen Mord handelt. Darin verwoben kritisierte er den Rechtsruck in der deutschen und österreichischen Politik, insbesondere den Umgang mit Geflüchteten. Der Liedermacher beschwor dagegen Solidarität im Widerstand gegen Autoritarismus und Rechtsradikalismus, unter anderem in einer Coveradaption der „Ode an die Freude“. Er erzählte Anekdoten aus seiner langen Karriere und umarmte zwischendurch einen Kameramann.

Stansfield und Steinbäcker auf der Radio-Wien-Bühne

Konstantin Wecker feiert heuer sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Anlässlich seines 70. Geburtstages hatte er 2017 die Jubiläumstour „Poesie und Widerstand“ begonnen, in die auch das Konzert beim Donauinselfest fiel. Er zählt neben Reinhard Mey, Hannes Wader und Franz Josef Degenhardt zu den größten deutschen Liedermachern.

Nach Wecker übernahm Austropop-Urgestein Gert Steinbäcker (STS) die Bühne. Rockig, rebellisch und mit einer Portion Melancholie über vergangene Tage animierte er sein Publikum zum Tschunkeln und Mitsingen. Zum Abschluss spielte noch die britische Soul-Sängerin Lisa Stansfield. Am ersten Abend hatte Wanda auf der großen Festbühne gespielt - mehr dazu in Wanda begeisterten am Donauinselfest.

Bilder vom ersten Tag

Voodoo Jürgens holte „Haberer“ auf die Bühne

Der Liedermacher Voodoo Jürgens hat den Besuchern der FM4-Bühne hingegen einen wienerischen „Galaabend der Stars“ beschert. Der Sänger begeisterte das Publikum mit seiner Band Ansa Panier und einer Reihe von Gastauftritten befreundeter, heimischer Musiker wie dem Nino aus Wien und Ernst Molden auf der FM4-Bühne.

Bevor er noch den ersten Gast auf die Bühne holte, gab es mit dem Lied „A Oarge Hackn“ auch von Voodoo Jürgens eine politische Botschaft. „Das ist mein Beitrag zum 12-Stunden-Tag, die WKO hat mich gefragt, ob ich da was schreib’“, nahm er das umstrittene Werbevideo der Wirtschaftskammer, das viel Spott auf sich gezogen hatte, auf die Schippe. Vor dem Dialektsänger verzauberte die schwedische Indie-Band Shout Out Louds ihre Fans - mehr dazu in fm4.ORF.at.

Waschstraße für Mehrzweckbecher

Am Sonntag gastieren die österreichische Sängerin Ina Regen („Wie a Kind“), das DJ-Duo Ofenbach und das heimische Musikprojekt Pizzera & Jaus auf der von Ö3 bespielten Hauptbühne. Die FM4-Stage wartet unter anderem mit der Grazer Band Granada und Portugal.The Man auf. Direkt nachdem das Donauinselfest in der Nacht zu Ende geht, beginnt das große Aufräumen der MA 48.

Tag zwei am Donauinselfest Musik hören sowieso, manchmal auch Shopping und vor allem Kulinarik - es gibt einige Möglichkeiten, sich am Donauinselfest zu vergnügen.

Weniger Probleme sollten dieses Jahr die eine Million Mehrwegbecher machen. Die Plastikbecher wurden dieses Jahr erstmals direkt am Festival gewaschen. In einer eigenen Becherwaschstraße, die 20.000 Becher pro Stunde schafft, sagt Laszlo Jakabffy: „Die ist mit Beginn des Festivals in Betrieb genommen worden und läuft bis zum Ende des Festivals durch, also 24 Stunden pro Tag.“ Jedes Jahr fallen beim Donauinselfest rund 1.200 Kubikmeter Müll und 900 Kilogramm Altspeiseöl an.

