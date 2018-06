Finanzspritze für Wiener Opel-Werk

Die Stadt Wien fördert das Opel-Werk in Aspern mit einer Million Euro. Die Stadt spricht von einer „Rettungsaktion“. Laut Opel hätte ein neuer Auftrag der Konzernmutter PSA den Standort für Jahre gesichert.

Es handle sich um die größte Unterstützung für ein Einzelunternehmen seit 20 Jahren, sagte Hanke. Die unter „Innovationsförderung“ firmierende Unterstützung wird am Mittwoch im Gemeinderat beschlossen. Ausbezahlt wird die für Qualifikations- und Umrüstungsmaßnahmen gewidmete Summe in zwei Tranchen. Auch der Bund, so hieß es, beteilige sich an der „Rettungsaktion“ - wobei über die Höhe dieses Anteils vonseiten der Stadt keine Angaben gemacht wurden.

Opel-Werk „stand nie zur Rettung“

Mit dem „umsichtigen und rechtzeitigen Handeln“ in Wien habe man eine Situation wie in Deutschland verhindert, zeigte sich Hanke überzeugt. Der neue Mutterkonzern PSA setzt auf einen strengen Sparkurs und prüft die Schließung von Werken. Laut Josef Ulrich, Leiter der Opel-Presseabteilung, sei das aber nie zur Debatte gestanden: „Das Opel-Werk stand nie zur Rettung.“ Im Frühjahr war bekannt geworden, dass auch in Wien Stellen abgebaut werden - mehr dazu in Opel streicht rund 140 Jobs.

Die Innovationsförderung sei der „Schlüssel“ für die Zusage des Konzerns gewesen, ein neues Sechsganggetriebe in Wien herzustellen, betonte der Stadtrat. So weit will Ulrich nicht gehen: „Die neue Konzernmutter (PSA) hat uns einen Auftrag gegeben – das Sechsganggetriebe. Das sichert uns über Jahre hinweg den Standort Wien.“

Um diesen Auftrag durchführen zu können, müsse nun ein neues Verfahren für die Erzeugung von Getrieben entwickelt werden. Der Produktionsstart ist für Oktober 2019 geplant. Die Förderung wird durch die Wirtschaftsagentur Wien abgewickelt.

