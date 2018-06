Rechnungsabschluss muss durch Gemeinderat

Wiens Schulden sind auch im vergangenen Jahr wieder gestiegen, allerdings weniger stark als geplant. Insgesamt hat Wien nun Schulden von rund 6,41 Milliarden Euro. Der Gemeinderat diskutiert heute den Rechnungabschluss.

Wien hat im vergangenen Jahr rund 14,7 Milliarden Euro ausgegeben. Das meiste Geld ist in Soziale Wohlfahrt und Wohnbau, Gesundheit und Bildung geflossen. Eigens ausgeschildert werden auch die Kosten für Flüchtlinge - sie betragen rund 240 Millionen Euro, also etwas mehr als 1,5 Prozent der Gesamtausgaben.

410 Millionen Schulden gemacht

Das meiste Geld bekommt Wien vom Bund, dazu kommen eigene Steuern und Abgaben wie etwa die Kommunalsteuer. Dennoch hat Wien etwa 410 Millionen Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Veranschlagt waren ursprünglich 570 Mio. Euro - mehr dazu in Wiens Schulden weniger gestiegen als geplant

Der Rechnungsabschluß sollte am Dienstag im Gemeinderat beschlossen werden. Lag das Zahlenwerk noch vollständig unter der Verantwortung von Langzeit-Ressortchefin Brauner, wird Hanke mit dem im Herbst anstehenden Voranschlag für 2019 „eigene Pakete“ schnüren, wie er sagt.

Bei Pro-Kopf-Verschuldung auf Platz vier

Ein Schwerpunkt soll jedenfalls die Digitalisierung ausmachen, um damit auch den Wirtschaftsstandort zu stärken. Der Sparstift soll ebenfalls angesetzt werden - „aber nicht bei den Menschen“. Vielmehr sollen etwa Doppelgleisigkeiten bereinigt werden. Auch sollen magistratische Bezirksämter weiter zusammengelegt werden. Welche das sind, sollen „Analysen“ ergeben, die Hanke „in den nächsten Wochen“ machen werde.

In Sachen Pro-Kopf-Verschuldung liegt Wien mit der Verschuldung an vierter Stelle - hinter Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich. Für heuer sind zusätzliche Fremdmittel in der Höhe von 376 Mio. Euro vorgesehen.