Rekorde bei Honigernte

Über eine Rekordernte freuen sich derzeit viele Wiener Imker. Bis zu 50 Prozent mehr Honig erwarten die Honigproduzenten heuer. Pro Bienenstock konnten viele im ersten Schleudergang etwa 25 bis 30 Kilogramm Honig erzielen.

Nur zwölf Prozent der Bienen überlebten den vergangenen Winter nicht, der Rest arbeitete umso fleißiger. Die Wiener Imker steuern heuer auf eine Rekord-Honigernte zu. Der erste Schleudergang war überdurchschnittlich gut. Bis zu 50 Prozent mehr Honig wird erwartet, sagt Imker Johann Hladik aus Floridsdorf, Obmann der Imker Wien-West. „Die gute Ernte ist vor allem bedingt durch das schöne Wetter. Es war ein hervorragender Frühling, es waren keine Regenperioden und es hat auch keinen Frost gegeben“, so Ladik.

Viele Blüten gleichzeitig

Das Wetter wirkt sich positiv auf die Honigmenge aus. 30 Kilogramm pro Bienenstock sind heuer möglich. Nur einen kleinen Nachteil hat das schöne Wetter, sagt Hladik: „Man kann heuer weniger Sortenhonig gewinnen, weil sich durch die frühzeitige Wärme die einzelnen Trachten überschnitten haben. Zum Beispiel die Akazie hat sich mit dem Raps überschnitten. Auch die Obstblüte, also die Kirsche, war relativ zeitig dran. Das heißt, es hat sehr viele Blüten zur gleichen Zeit gegeben.“

Handy hilft Hobbyimkern

Für fast alles gibt es schon eine App und jetzt auch für das Überwachen der eigenen Bienenstöcke. Die Anwendung soll die Hobbyimker laufend über Gewicht, Temperatur und Feuchtigkeit im Stock informieren - mehr dazu in App-Überwachung für den Bienenstock.

Bienenfachärzte ausgebildet

An der Veterinärmedizinischen Universität in der Donaustadt legten die ersten Bienendoktoren ihre Fachtierarztprüfung ab. Die sechs Experten sollen Imkern zur Seite stehen, wenn es um die Bienenhaltung und -versorgung geht Erste Bienenfachärzte in Wien ausgebildet.

