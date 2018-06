Taxigipfel beschäftigt sich mit Uber

Die Wirtschaftskammer lädt heute Branchenvertreter zu einem „Taxigipfel“. Dort sollen aktuelle Fragen und Probleme besprochen werden, die im Zusammenhang mit dem Fahrdienstvermittlers Uber heftig diskutiert werden.

„Der Taxigipfel ist ins Leben gerufen worden, weil es Unzufriedenheit seitens der Taxibranche und der Kunden gibt“, erklärt Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr in der Wiener Wirtschaftskammer, vor dem Gipfel. Die Ergebnisse werden am Nachmittag präsentiert.

Entscheidungsträger am Tisch

„Es geht um Qualität und den Eintritt eines neuen Players, der sich nicht an die Regeln hält. Es geht darum, Entscheider aus der Taxiwirtschaft und der Politik zusammenzuführen, um auf dieser Plattform die Themen anzusprechen und gemeinsam das neue Wiener Taxi auf die Beine zu stellen“, so Sertic - mehr dazu in 2.000 Taxifahrer gegen Uber.

Qualität der Taxis wird diskutiert

Laut Sertic soll der „Taxigipfel“ auf zwei Säulen basieren: „Da wäre zum einen die rechtlich-politischen Säule, wo wir das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz diskutieren werden“. Es soll geprüft werden, ob nicht die Regelungen für Taxis und Mietwagen zu einem Einheitsgewerbe zusammengefasst werden. Dafür wäre der Bund zuständig. Auch die Prüfung rechtlicher Schritte gegen Uber sollen besprochen werden.

Die zweite Säule betrifft die Qualität des Taxis. „Hier spreche ich die Unzufriedenheit von vielen Kunden an“, so Sertic. Beim Gipfel soll auch der Fahrplan für weitere Treffen festgesetzt werden, wo weitere Themen angesprochen werden.

