Leihfahrräder neu geregelt ab August

Strengere Regeln für Anbieter von stationslosen Leihfahrrädern in Wien treten ab August in Kraft. Monatelange Vorbereitungen dafür sind jetzt abgeschlossen. Die notwendige ortspolizeiliche Verfügung wird am Donnerstag veröffentlicht.

Wien ist zuletzt wie viele andere Städte in Europa auch von Fahrradverleihern und noch viel mehr von deren Fahrrädern überschwemmt worden - mehr dazu in Start für kostenlose Ofo-Leihfahrräder. Es entzündete sich lautstarke Kritik, vor allem daran, dass die Räder entweder illegal abgestellt oder defekt einfach irgendwo liegen gelassen werden. Die Stadt stellte Regeln auf, die bereits im März präsentiert wurden - mehr dazu in Strenge Regeln für Leihräder fix.

Jetzt sind die Vorbereitungen für dei Einführung der Regeln beendet. Laut dem Büro von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou von den Grünen treten sie Anfang August in Kraft. Basis dafür ist eine sogenannte ortspolizeiliche Verordnung, die die Stadt am Donnerstag veröffentlicht.

Maximal 1.500 Fahrräder pro Anbieter

Zu den Kernpunkten der Regelung zählt etwa eine Flottengröße von 1.500 Fahrrädern, die ein Anbieter nicht überschreiten darf. Außerdem werden die Verleiher verpflichtet, beschädigte oder nicht ordnungsgemäß abgestellte Exemplare rasch zu entfernen. Werktags beträgt diese Frist zwischen 6.00 und 18.00 Uhr vier Stunden, in den Abend- und Nachtstunden sowie an Wochenenden höchstens zwölf Stunden. Bei Nicht-Einhaltung veranlasst die Stadt die Entfernung auf Kosten des Leihrad-Unternehmens, zusätzlich wird eine Verwaltungsstrafe von bis zu 700 Euro verhängt.

Meldung bei Stadtinformation: Falsch geparkte oder kaputte Räder können unter 01/50255 oder stadtinformation@post.wien.gv.at gemeldet werden.

Nicht abgestellt werden dürfen die Fahrräder etwa auf Gehsteigen oder „Plätzen vor Bauwerken und Einrichtungen, die von kultureller Bedeutung sind, außer in den dort aufgestellten Fahrradständern“ oder in öffentlichen Grünanlagen, wie es im Verordnungstext heißt.

Damit die Stadt weiß, wer wo wie viele Räder aufstellt, muss jedes einzelne Rad akkreditiert werden. Dafür wird jedes Fahrzeug mit einem Nadellasergerät mit einer Nummer versehen. Die Räder sollen in den kommenden Wochen markiert werden.

