15 Betten mehr für Kinderpsychiatrie

Mit 1. Juli stehen in Wien 15 zusätzliche Betten für die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung bereit. Es ist eine aus aktuellem Anlass vorgezogene Zwischenlösung, bis 2020 wie geplant insgesamt 121 Betten zur Verfügung stehen.

Weil es in Wien mit 56 Betten zu wenig für Kinder und Jugendliche gibt, werden viele Kinder noch auf Stationen für Erwachsene untergebracht. Laut Tageszeitung „Kurier“ soll es dabei im Otto-Wagner-Spital zu einem Übergriff auf eine 13-Jährige gekommen sein. Die Stadt nahm dies zum Anlass, den geplanten Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie teilweise vorzuziehen. Mit 1. Juli werden zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt, kündigte KAV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb an.

Eine Station der zweiten psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus Hietzing wird mit 15 Betten für die Versorgung Jugendlicher etabliert. In dieser Station werden ausschließlich Kinder und Jugendliche behandelt, jedenfalls keine Erwachsenen. Um die jungen Patienten kümmern sich Psychiater der 2. Psychiatrischen Abteilung, Kinder- und Jugendpsychiater des Neurologischen Zentrums Rosenhügels sowie Pfleger und Therapeuten.

2020 sollen es 121 Betten in Wien sein

Diese Lösung wurde möglich, nachdem Anfang Juni zwei psychiatrische Abteilungen in den neu umgebauten Pavillon 1 im Krankenhaus Hietzing eingezogen sind. Die zusätzlichen 15 Betten für Jugendliche bestehen bis zur Erweiterung der kinder- und jugendpsychiatrischen Kapazitäten am Neurologischen Zentrum Rosenhügel Anfang 2019. Nach dieser Zwischenlösung wird es 2019 eine Kapazitätserweiterung der Kinder-und Jugendpsychiatrie am Neurologischen Zentrum Rosenhügel um 15 Betten auf 43 geben.

Im nächsten Schritt des Ausbaus der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird im KH Nord eine zusätzliche kinder- und jugendpsychiatrische Abteilung mit 24 stationären und sechs tagesklinischen Betten eröffnet. Gemeinsam mit dem Bettenaufbau im AKH Wien wird der KAV 2020 dann über 121 kinder- und jugendpsychiatrische Betten verfügen.

Auch Thema im Gemeinderat

Der Ausbau der psychiatrischen Versorgung für Kinder und Jugendliche war auch Thema einer Anfrage von Ingrid Korosec (ÖVP) an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Gemeinderat am Mittwoch. Er sagte, die mögliche Misshandlung einer 13-Jährigen sei nicht im Zusammenhang mit einem Strukturproblem zu sehen. Sie hätte ausschließlich „inakzeptable männliche Ursachen“.

Er habe zwei Sofortmaßnahmen eingeleitet. Neben den zusätzlichen 15 Betten gebe es auch keine Weiterleitung mehr von Jugendlichen in eine Erwachsenenabteilung. Und außer dem Ausbau der Bettenkapazität auf 121 in ganz Wien werde auch der Psychosoziale Dienst (PSD) eine Ambulanz aufbauen.

