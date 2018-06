Königspython in Ottakring entdeckt

Eine Fußgängerin ist am Wilhelminenberg in Ottakring beinahe über eine zwei Meter lange Würgeschlange gestolpert. Die Frau alarmierte die Polizei, diese die Tierrettung und diese den Amtstierarzt. Bis der kam, entwischte die Schlange.

Als die Fußgängerin mit ihren beiden Hunden unterwegs war, entdeckte sie die Schlange. Die Frau fotografierte das Tier und ging dann auf Sicherheitsabstand. Bis der Amtstierarzt kam, war die Schlange schon weg. Es soll sich um einen Königspython handeln. Nach ihm wird jetzt weiter gesucht.

Anja Rabitsch

Schlangen ursprünglich aus Afrika

Harald Wenzl, stellvertretender Leiter der MA 60 für Veterinärdienste und Tierschutz, sagt gegenüber „Die Presse", dass eine Königspython „völlig ungefährlich“ sei, auch für Kinder. Ursprünglich kommen die bis zu zwei Meter großen Schlangen aus Zentralafrika. In Wien werden sie gern als Haustier gehalten.

Wiener Tierschutzhotline: Tel. 01-4000-8060

Erst im Mai sorgte eine Schlange für einen Riesenschreck. Sie verirrte sich in das Auto einer Familie, woraufhin die Mutter mit ihren drei Kindern aus dem Pkw flüchtete - mehr dazu in Schlange verirrte sich in Auto.

