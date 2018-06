60.000-Euro-Klage gegen Maurer

Vorwürfe wegen sexueller Belästigung seitens der Ex-Grünen-Abgeordneten Sigrid Maurer und eine Klage eines von ihr beschuldigten Lokalbesitzers münden laut „Der Standard“ in eine Gerichtsverhandlung am 4. September.

Maurers Anwältin Maria Windhager bestätigte gegenüber dem „Standard“, dass der Verhandlungstermin bereits anberaumt wurde. Die Verhandlung findet am 4. September am Straflandesgericht Wien statt. Der Anwalt des Lokalbesitzers, Adrian Hollaender, begründete ebenfalls gegenüber dem „Standard“ die Privatanklage damit, dass die Persönlichkeitsrechte durch die öffentliche Anprangerung in „eklatanter Weise“ verletzt worden seien. Es brauche eine „deutliche juristische Reaktion“.

Klagssumme macht 60.000 Euro aus

Diese deutliche Reaktion wird auch in den vom Lokalbesitzer erhobenen Ansprüchen von insgesamt 60.000 Euro deutlich. Er klagt wegen übler Nachrede und Kreditschädigung. Für den von ihm ins Treffen geführten Schaden, den Maurer ihm durch das Veröffentlichen seiner Identität zugefügt haben soll, will er 20.000 Euro. Dazu stellte er laut Maurer einen medienrechtlichen Antrag auf Entschädigung für die erlittene Kränkung auf 40.000 Euro.

Obszöne Botschaften aus Lokal

Ins Rollen gekommen war die Causa im vergangenen Mai, als Maurer auf Facebook von sexueller Belästigung berichtete, die ihr widerfahren war. Sie sei von einem Lokalbesitzer und Lokalgästen zunächst „deppert angeredet“ worden, als sie auf dem Gehsteig an den Männern vorbeiging. Eine halbe Stunde später habe sie dann die erste obszöne Nachricht bekommen - mehr dazu in Sigrid Maurer veröffentlicht sexuelle Belästigung.

Der Lokalbesitzer hat inzwischen mehrmals die Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Er behauptet, Lokalgäste hätten die Botschaften vom frei benutzbaren Computer im Lokal gesendet - mehr dazu in Belästigungsvorwürfe: Klagen angekündigt und in Lokalbesitzer klagte Sigrid Maurer.

