Umfrage zu Verbindungsbahn: „Irrweg“

Der Bezirk Hietzing hat eine Umfrage zur Verbindungsbahn präsentiert. Die Hietzinger wollen Gleisquerungen zumindest für Fußgänger und Radfahrer erhalten. Die ÖBB sollen einen „Jahrhundertirrweg“ vermeiden.

Mit den vorliegenden Ergebnissen fühlt sich der Bezirk in seinen Forderungen an die ÖBB bestärkt. Es gibt demnach eine positive Stimmung im Bezirk zum Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, auch wird der konkrete Ausbau der Schnellbahnlinie von mehr als 60 Prozent befürwortet. Bei den kürzeren Intervallen der S80 und zusätzlichen Stationen sehen sie auch deutlich überwiegende Vorteile. Klare Nachteile hingegen sehen die Bezirksbewohner in einer möglichen Zunahme des Güterverkehrs.

Grafik: ORF.at; Quelle: ÖBB

Die Querungsmöglichkeiten Jagdschloßgasse und Veitingergasse auch für Pkw wollen 68 Prozent jedenfalls erhalten. Sogar längere Schrankenschließzeiten würden in Kauf genommen werden. Beim Ausbau ist wichtig, dass die neuen Stationen und die Hochlage ins Stadtbild passen (83 Prozent), dass es Lärmschutzwände für Anrainer gibt (86 Prozent) und dass bei für Autos gesperrten Querungen Fußgänger und Radfahrer weiter die Gleise queren können (86 Prozent). 77 Prozent wollen zudem eine direkte Verbindung zur Vorortelinie S45.

„Klare Absage an ÖBB-Pläne“

„Die Ergebnisse sind eine klare Absage an die derzeit vorliegenden Pläne der ÖBB“, schloss Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) aus der Umfrage. Es sei nun an der Zeit, „dass die ÖBB bei den Planungen auf die Bedürfnisse der Hietzinger Bevölkerung eingeht und eine Adaptierung der derzeitigen Planungen veranlasst“.

ÖBB

Die ÖBB präsentierten erst vor wenigen Tagen ihre Pläne für den Ausbau der Verbindungsbahn zwischen Hütteldorf und Meidling. Eine Tieferlegung der Trasse sei nicht möglich, hieß es, die Strecke müsse in Hochlage geführt werden. Die Gesamthöhe beträgt demnach inklusive durchsichtiger Lärmschutzwände knapp acht Meter. Viele Anrainer befürchten dadurch eine Teilung des Bezirks - mehr dazu in Hochtrasse für ÖBB: Bezirksteilung befürchtet.

Links: