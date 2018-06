Aus für Wiener Lagerhaus

Der „Kraft am Land" fehlt in der Stadt offenbar noch das richtige Konzept. Das Lagerhaus schließt mit Freitagabend seine einzige Wien-Filiale in der Nußdorfer Straße. „Die gewonnenen Erkenntnisse werden nun evaluiert.“

Geboten wurden Produkte für kleinere Renovierungsarbeiten, für Zimmer- und Balkonpflanzen, für Innendekoration und Tierbedarf. Auch Lebensmittel von regionalen Bauern wie Eier, Wurst, Brot, Essig und Öle wurden angeboten. Erst 2016 zog das Lagerhaus am ehemaligen Zielpunkt-Standort in der Nußdorfer Straße am Alsergrund ein. Ziel war es, mit einem „für die urbane Bevölkerung gestaltetem Produktsortiment“ auch den Schritt in die Bundeshauptstadt zu wagen.

Erfahrungen gewonnen

Das Pilotprojekt wird nun beendet. „Innerhalb dieser zwei Jahren konnten umfangreiche Erfahrungen am städtischen Markt gewonnen werden. Zwar wurde das Lagerhaus-Angebot in Wien von den Kunden durchwegs positiv wahrgenommen, jedoch wünschen sich die Kunden ein umfangreicher gestaltetes Produkt- und Serviceangebot – vergleichbar mit dem Sortiment in den Lagerhaus-Märkten am Land“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber wien.ORF.at. Am aktuellen Standort war das nicht möglich.

Den Lagerhaus-Mitarbeitern in der Nußdorfer Straße wurde angeboten, in anderen Lagerhaus-Märkten weiterhin beschäftigt zu sein, sodass es zu keinen Kündigungen kommt. „Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt werden nun evaluiert und in ein neues Konzept für den urbanen Raum einfließen.“

Neues in ehemaligen Zielpunkt-Filialen

Von 126 ehemaligen Zielpunkt-Filialen in Wien sind fast alle übernommen und umgebaut. Auch jene am Rochusmarkt in Wien-Landstraße wird bald ihrer neuen Bestimmung zugeführt: Sie wird zu einem Tanzpalast umgebaut - mehr dazu in Aus Zielpunkt-Filiale wird Tanzpalast.

