Ring-Sperre wegen Demonstration

Heute findet einen Großdemonstration der Gewerkschaft gegen den Zwölfstunden-Arbeitstag statt. Mit massiven Verkehrsbehinderungen sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel ist zu rechnen.

Der ÖGB erwartet mehrere zehntausend Demonstranten, die Polizei geht von rund 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Viele kommen mit 120 extra gecharteten Bussen aus den Bundesländern und mit Zügen, an die zusätzliche Waggons angehängt wurden.

Entsprechend der erwarteten Teilnehmerzahl werden wohl auch die Verkehrsbehinderungen ausfallen. Startpunkt ist der Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Von dort geht die Demonstration in Richtung Ring und Heldenplatz, wo die Schlusskundgebung stattfinden soll. Ab circa 15.00 Uhr werden die Verkehrseinschränkungen am stärksten sein. Die Wiener Linien empfehlen, die U-Bahnen zu nutzen, denn auch die Ringlinien und manche Linien, die Richtung Stadtmitte unterwegs sind, fahren nur eingeschränkt.

Verkehrseinrschränkungen im Detail

ÖAMTC und ARBÖ rechnen mit erheblichen Zeitverlusten, vor allem auf der Ringstraße und der Zweierlinie, Lothringerstraße - Getreidemarkt - Museumstraße - Auerspergstraße sowie Linke/Rechte Wienzeile, Burggasse, Neustiftgasse und Operngasse. Auch auf den Zufahrten in die Innenstadt werden Staus nicht ausbleiben.

Auch Benutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln sind betroffen. Die Ringlinien 1, 2 und D werden vermutlich kurzgeführt beziehungsweise umgeleitet. Die Linie 71 fährt nur zwischen Zentralfriedhof 3.Tor und Schlachthausgasse (U3). Die Linie 4A fährt nur zwischen Wittelsbachstraße und Lisztstraße. Die Vienna Ringtram wird eingestellt.

Zusätzlich kommt es zwischen 14.30 und 19.00 Uhr zu weiteren Einschränkungen: Die Linie 5 fährt nur zwischen Praterstern und Josefstädter Straße (U6). Die Linie 13A fährt nur zwischen Alser Straße, Skodagasse und Neubaugasse / Siebensterngasse, bzw. Hauptbahnhof und Amerlingstraße. Die Line 57A fährt nur zwischen Anschützgasse und Amerlingstraße und die Linie 49 fährt nur zwischen Hütteldorf und Urban-Loritz-Platz.

120 Busse in der Innenstadt

Unklar ist noch, wie sich die 120 gecharteten Busse auf die Verkehrssituation in der West- und Südeinfahrt auswirken. „Das kommt natürlich darauf an, ob die Busse alle gleichzeitig oder sukzessive kommen. Und natürlich müssen diese Busse irgendwo parken. Derzeit ist noch nicht bekannt, wo das sein wird“, so Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber wien.ORF.at. Die Demonstration soll gegen 18 Uhr zu Ende sein.

Weitere Demonstration für Frieden

Am Samstag findet außerdem eine zweite Demonstraion für „Frieden in ganzer Welt“ statt. Ab 12.00 Uhr sollen bis zu 2.000 erwartete Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf vom Rennweg bis zum Schwarzenbergplatz, weiter über den Ring bis zum Heldenplatz unterwegs sein. Während der beiden Kundgebungen kommt es entlang der Marschroute immer wieder zu Straßensperren.

