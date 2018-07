Weitere Mängel an WU-Fassade

Der Schaden an der „Executive Academy“ der Wirtschaftsuniversität (WU) im Prater ist um eine halbe Mio. Euro höher als bisher bekannt. Bei den Ausbesserungsarbeiten an der Fassade waren neue Mängel aufgetaucht.

Die „Executive Academy“ am Rand des Uni-Campus glänzt wieder in schwarz und hellgrau. Doch vor zwei Jahren musste damit begonnen werden, 2.000 Fassadenplatten abzumontieren, um fehlerhafte Aufhängungen auszubessern. Der Schaden lag bei 1,1 Millionen Euro - mehr dazu in WU-Fassade: 1,1 Mio. Euro Schaden. Bei den Arbeiten stieß man aber auf weitere Probleme, bestätigt die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) nun gegenüber wien.ORF.at.

„Zusätzlich sind im Laufe der Arbeiten weitere Schäden an der Dämmung beziehungsweise Türen und Portalen aufgetaucht, die behoben werden mussten. Darüber hinaus mussten Brandversuche (Fassade) durchgeführt werden“, so die BIG. In Summe beträgt der Schaden 1,6 Millionen Euro.

WU und BIG übernehmen 500.000 Euro des Schadens

Die Campus WU GmbH - ein Zusammenschluss von BIG und WU - hat mit den Versicherungen einen Vergleich abgeschlossen, um „das Problem so rasch wie möglich beheben zu können und um einen langwierigen Rechtsstreit mit entsprechendem Prozessrisiko auszuschließen. Das ursprüngliche Problem war ja die Insolvenz des ausführenden Unternehmens“. Die außergerichtliche Einigung beinhaltet, dass WU und BIG insgesamt 500.000 Euro des Schadens übernehmen. „Das Thema ist seit über einem Jahr erledigt“, heißt es von der BIG.

Es ist nicht das erste Mal, dass schadhafte Fassadenteile Kosten verursacht haben: Kurz nach der Eröffnung der WU im Jahr 2013 waren innerhalb eines halben Jahres zwei Fassadenplatten der Bibliothek zu Boden gekracht. Verletzt wurde niemand. Die BIG und die WU sind damals auf rund 300.000 Euro der Schadenssumme sitzen geblieben - mehr dazu in WU: 1,5 Mio. Euro Schaden durch Plattensturz.

Die Plattenstürze am sogenannten „Library & Learning Center“ der mittlerweile verstorbenen Stararchitektin Zaha Hadid waren aber der Auslöser, dass die Fassen der anderen Bauten am Uni-Campus überprüft wurden. So ist man überhaupt auf die schadhaften Aufhängungen der Fassade an der „Executive Academy“ gestoßen.

Hubert Kickinger, wien.ORF.at

