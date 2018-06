Entfleuchter Python in Ottakring gerettet

Vor wenigen Tagen hat ein gesichteter Königspython am Wilhelminenberg in Ottakring noch für Aufregung gesorgt. Jetzt ist das Tier gefunden und gerettet worden. Eine Spaziergängerin hatte die Tierrettung verständigt.

Der Python wurde in der Nähe der Feuerwache in der Johann-Staud-Strasse gesichtet und gemeldet. Die Tierrettung der Stadt rückte daraufhin aus und barg das circa ein Meter lange und laut MA 60, Veterinärdienste der Stadt, völlig ungefährliche Tier. Schon vor einigen Tagen hatte eine Frau den Python fotografiert - bis der Amtstierarzt an Ort und Stelle war, hatte sich die Schlange jedoch schon wieder verzogen - mehr dazu in Königspython in Ottakring entdeckt.

Fundtiere sind bei der Tierschutzhelpline der Stadt Wien unter 01/4000-8060 zu melden.

Der Python ist wohlauf und wurde in den Reptilienzoo Forchtenstein gebracht. Noch ist ungeklärt, ob das Tier seinem Besitzer entwischt ist oder ausgesetzt wurde. Wer ein Tier aussetzt, dem drohen laut Tierschutzgesetz 7.500 Euro Strafe, im Wiederholungsfall das Doppelte.