Schüler sammelten Schulsachen für Caritas

Auch wenn die Ferien gerade begonnen haben, das nächste Schuljahr kommt bestimmt. Nicht alle Familien können sich die dafür benötigten Schulsachen leisten, dann hilft die Caritas. Dafür sammelten Schülerinnen und Schüler schon jetzt.

Unterstützung kam etwa von Mädchen aus dem Gymnasium Geringergasse im 11. Bezirk. Sie organisierten ihre eigene Sammelaktion - etwa für Schultaschen, Rucksäcke oder Unterrichtsmaterial - und motivierten auch den Rest ihrer Schule zum Mitmachen. „Wir sind durch alle Klassen gegangen und haben Schülerinnen und Schüler informiert und haben sie gebeten, uns Schulsachen zu spenden“, erzählt Seray Aylar, Schülerin der Geringergasse.

Nachfrage nach günstigen Schulartikeln enorm

Die Sachen kommen Gleichaltrigen in Notsituationen zu Gute. An dem Projekt haben sich insgesamt 25 Schulen in Niederösterreich und Wien beteiligt. Denn in den vergangenen Jahren sei die Nachfrage nach Schulartikeln enorm gewesen, so Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien.

Früher Start für Caritas-Schulaktion In den Second-Hand-Läden der Caritas können Schulgüter und auch andere Waren günstig erworben werden.

„Wir sammeln alles, was im Laufe eines Schuljahres benötigt wird: das sind in erster Linie saubere Schultaschen und Rucksäcke, aber auch Stifte, Lineale, Hefte, Blöcke, Mappen, Spitzer, Scheren, Taschenrechner oder Zirkel", so Schwertner. Die gespendeten Schulsachen gehen an Kinder aus unterschiedlichen Caritas-Häusern und erleichtern so den teuren Start ins neue Schuljahr. Ein Teil kommt auch der Schulstartaktion der carlas, den second-hand Läden der Caritas, zugute.

Schulsachen können in Läden abgegeben werden

Wer auch nach der Zeugnisverteilung noch gut erhaltene Schulsachen hat, kann diese während der Öffnungszeiten bei den carla-Läden abgeben: Die Shops sammeln das ganze Jahr über Schulartikel, um den Schulstart-Einkauf für Familien günstiger zu gestalten.

