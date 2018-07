Arbeitslosigkeit sank um 5,8 Prozent

Die Zahl der Menschen auf Jobsuche ist in Wien im Juni erneut gesunken. Das Wiener Arbeitsmarktservice (AMS) verzeichnete einen Rückgang um 5,8 Prozent, inklusive Schulungsteilnehmer. Die Zahl der offenen Stellen stieg besonders stark.

Die Zahl der als arbeitslos vorgemerkten Personen sank im Juni im Jahresvergleich um 4,6 Prozent auf 112.726 gesunken. Bei den Schulungen betrug der Rückgang 10,1 Prozent - auf 28.250 Personen. Die Summe beider Gruppen ist um 5,8 Prozent kleiner geworden. Das teilte das AMS am Montag mit. Sehr stark zurückgegangen ist die Arbeitslosigkeit laut AMS in der Gruppe der unter 25-Jährigen. Das Minus erreichte hier 12,1 Prozent. Bei den über 50-Jährigen lag der Rückgang bei nur 0,3 Prozent.

Starker Anstieg bei offenen Stellen

Der Bestand an offenen Stellen, die die Wiener Unternehmen dem AMS zur Besetzung gemeldet haben, ist stark angestiegen. Ein Plus von 63,2 Prozent bedeutet eine doppelt so starke Zunahme wie im österreichweiten Durchschnitt, hieß es. Nach wichtigen Wirtschaftszweigen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Hotellerie und Gastronomie um 6,5 Prozent gesunken, im Einzelhandel um 7,7 Prozent, in der Warenproduktion um 12,7 Prozent und im Bau um 13,3 Prozent.

„Gerade im Raum Wien ist das Jobangebot derzeit so groß wie schon sehr lange nicht“, sagte AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. Dieses Angebot kann nun auch mobil eingesehen werden - mittels Job-App. Für diese, so wird betont, müsse man sich weder registrieren noch beim AMS vormerken lassen.

Österreichweiter Rückgang um 9,1 Prozent

Der kräftige Wirtschaftsaufschwung ließ die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern sinken. Ende Juni waren in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent weniger Personen ohne Job - mehr dazu in Arbeitslosigkeit sank im Juni weiter (oesterreich.ORF.at).

