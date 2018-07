Zehnjähriges Mädchen vergewaltigt

Ein 34-jähriger Mann soll am Montag in Wien-Donaustadt die zehnjährige Tochter einer Bekannten vergewaltigt haben. Die Tat filmte er laut Polizei mit dem Handy. Der 34-Jährige wurde festgenommen.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 21.00 Uhr in der Wohnung der Mutter der Zehnjährigen in der Rugierstraße. Der 34-jährige Verdächtige, ein Wiener, war laut derzeitigem Stand der Ermittlungen auf Besuch. Das Mädchen habe der Mutter unmittelbar nach dem Vorfall davon erzählt, diese habe sofort die Polizei alarmiert, schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüber Radio Wien.

„Der 34-jährige Beschuldigte konnte dann vor Ort noch festgenommen werden, und am Handy haben die einschreitenden Beamten dann auch dementsprechendes Beweismaterial sichergestellt“, so Maierhofer. Das Mädchen habe angegeben, dass der Mann während der Tat das Mobiltelefon in der Hand gehabt habe.

34-Jähriger in Untersuchungshaft

Der Wiener versuchte laut Polizei noch zu flüchten und attackierte zwei Beamte. Unter Anwendung von Körperkraft habe man ihn jedoch festnehmen können, so Maierhofer. Der 34-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Nach Angaben der Mutter hatte diese den 34-Jährigen „vor einiger Zeit“ kennengelernt, es bestand ein „Bekanntschaftsverhältnis“ zwischen ihnen. Der beschuldigte Österreicher soll zudem bereits einschlägig polizeibekannt sein.