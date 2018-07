„Falter“: Häftlinge bei Brand lange nicht gerettet

Für Aufregung sorgt ein Video aus der Justizanstalt Josefstadt. Die Wochenzeitung „Falter“ hat es veröffentlicht. Darauf sieht man, wie Häftlingen bei einem Brand minutenlang nicht geholfen wird.

Das Video zeigt einen Brand in einer Zelle aus dem Jahr 2016, der von einem Häftling gelegt worden ist. „Endlich nach ungefähr acht Minuten kommt die Betriebsfeuerwehr und spritzt mit dem Schlauch hinein. Aber die vier Häftlinge sind nach wie vor in ihrer Zelle. Die Zellentür wird nicht geöffnet“, so „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk im ORF-Interview.

Laut Klenk vergehen Minuten, bis die Zelle geöffnet wird und die ersten zwei Häftlinge hinausdürfen: „Die Tür wird wieder geschlossen. Dann kommt der dritte Häftling raus, der auch wieder nur geschliffen wird. Und dann passiert etwas sehr Merkwürdiges. Dann vergehen weitere fünf bis sechs Minuten, bis der vierte Häftling aus dieser Zelle geholt wird.“

Bergung schrittweise durchgeführt

Hat die Rettung zu lange gedauert? In einer Stellungnahme gegenüber „Wien heute“ heißt es vom Justizministerium: „Um eine akute Gesundheitsgefährdung aller einschreitenden Einsatzkräfte sowie sämtlicher Insassen des betroffenen Traktes zu vermeiden, wurde die Bergung der Insassen aus der Zelle unter ständiger Abschätzung der Bedrohungssituation schrittweise durchgeführt.“ Der randalierende Häftling, der das Feuer gelegt hat, ist mittlerweile nicht rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden - mehr dazu in Zelle angezündet: Zwölf Jahre Haft.

Häftling fordert Entschädigung

Ein betroffener Häftling will nun für das, was er im Feuer erleiden musste, eine Entschädigung von der Republik. Doch die Justiz scheint abzuwinken: „Der Vorfall wurde seitens der Strafvollzugverwaltung unter Einbeziehung externer Experten von Polizei, Berufsfeuerwehr Wien und Berufsrettung Wien evaluiert; dabei wurde die Handlungsweise der einschreitenden Einsatzkräfte als höchst professionell beschrieben.“

