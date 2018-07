Baupolizei stoppt 70 Häuserabrisse

Die Wiener Baupolizei hat rund 70 Baustopps verhängt. Betroffen sind sogenannte „Last Minute“-Abrisse von Häusern, die vor 1945 gebaut worden sind. Sie dürfen seit vergangenen Samstag nur mehr mit Bewilligung abgerissen werden.

Juwelier Otto Bayer weiß, dass er bald ausziehen muss. Aus dem Biedermeier-Schmuckbau in der Äußeren Mariahilfer Straße soll ein Neubau entstehen. Am Samstag verhängte die Baupolizei einen Baustopp, Arbeiter waren trotzdem auf der Baustelle und arbeiteten am Gerüst. „Jetzt haben sie Teile vom Dach abgerissen oberhalb meines Geschäftslokal“, so der Juwelier gegenüber „Wien heute“. Stimmt nicht, heißt es von der Baufirma. Man führe nur Sicherheitsarbeiten durch. Das Loch im Dach werde geschlossen.

ORF

70 Abrisseprojekte gestoppt

Das Haus ist eines von vielen. 70 Abrissprojekte wurden seit dem Wochenende von der Baupolizei gestoppt - darunter auch das Sperl-Haus auf der Wieden. Jedes einzelne Haus wird jetzt von der MA 19 bewertet, ob es schützenswert ist. Ist es das nicht, darf es abgerissen werden.

Die Arbeiten sind ein lukratives Geschäft, teilweise kassieren Baufirmen aktuell das Fünffache für Abrisse. Nicht alle halten sich daher an die Stopps. Diesen Firmen drohen Strafen bis zu 30.000 Euro, eine Lappalie im Immobiliengeschäft. Daher denkt die Baupolizei über härtere Strafen nach - etwa die Konzession betreffend, sagt Bernhard Gutternigh, der stellvertretende Leiter der Wiener Baupolizei.

ORF

20 alte Häuser noch im Juni abgerissen

Nicht alle Abrisse konnte die Baupolizei stoppen, rund 20 Häuser wurden vor dem 1. Juli komplett abgerissen. Andere waren schnell genug und haben 50 Prozent der Substanz beseitigt. Hier prüft die Baupolizei: „Wenn das mehr als die Hälfte der Gebäudesubstanz ist, dann muss man davon ausgehen, dass der Konsens nicht mehr existiert“, so Gutternigh. Es darf also das fertig abgerissen werden.

Links: