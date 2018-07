Dachbrand in Mariahilf

Aus bisher unbekannter Ursache ist Montag Abend im Dachgeschoß eines Wohnhauses in Mariahilf ein Brand ausgebrochen. Das Feuer erfasste die hölzerne Dachkonstruktion. Verletzt wurde niemand.

Dichter schwarzer Rauch drang Montag gegen 18 Uhr aus dem Dach eines sechsstöckigen Wohnhauses in der Webgasse. Der Brand wurde von 40 Feuerwehrleuten von außen mit einer Löschleitung über die Drehleiter und von innen mit einer weiteren Löschleitung unter Atemschutz bekämpft. Für die Löscharbeiten musste laut Feuerwehr das Blechdach an verschiedenen Stellen mit speziellen Motortrennsägen aufgeschnitten werden, um an alle Glutnester zu gelangen.

MA 68 Lichtbildstelle

Nach etwa einer dreiviertel Stunde waren auch die letzten Glutnester gelöscht. Gleichzeitig mit den Löscharbeiten wurden das Stiegenhaus mit Hochleistungslüftern entraucht und Wohnungen im erforderlichen Ausmaß kontrolliert. Auch die beiden angrenzenden Wohnhäuser wurden überprüft. In allen drei Häusern bestand nach den Löscharbeiten keine weitere Gefahr. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen. Laut Feuerwehr gab es keine Verletzte.