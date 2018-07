Start für große Sommerbaustellen

Zwei Großbaustellen in Wien sorgen ab heute für massive Verkehrsbehinderungen. In der Westausfahrt wird die Hadikgasse saniert, am Äußeren Gürtel werden beschädigte Betonfelder in Stand gesetzt.

In der Hadikgasse wird die Fahrbahn zwischen Schloßallee und Kennedybrücke teilweise erneuert. Auch die Straßenentwässerung wird modernisiert. „Diese Straße hat eine Besonderheit: Sie weist ein altes Bewässerungssystem auf. Das heißt, es ist laut, es rumpelt, das ist unangenehm für die Autofahrer zum Drüberfahren und unangenehm für die Menschen, die hier wohnen“, erklärte Thomas Keller von der zuständigen MA 28. Der Verkehr wird über die Winckelmannstraße - Penzinger Straße umgeleitet.

Staus zum Teil hausgemacht

Die Sperre der Wiener Westausfahrt in der Hadikgasse durch die Baustelle führte am Dienstag zu den befürchteten Staus im Frühverkehr. Die größten Verzögerungen an der Ecke Schloßallee/Linzerstraße waren aber teilweise selbst gemacht, da Lenker nicht der Umleitung folgten, berichtete der ÖAMTC.

Eigentlich sollten Autofahrer die Umleitung über die Winkelmannstraße nutzen, um zur Autobahn zu gelangen. Allerdings blieb für die Zufahrt zum Schloss Schönbrunn - etwa für Touristenbusse - eine Spur der Wienzeile weiter offen. Über diese versuchten einige Lenker, auf die Autobahn zu gelangen, was aber nicht möglich war. Keine gröberen Probleme gab es hingegen auf der gut beschilderten Umleitung.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Stadt Wien

Arbeiten in den Ferien geplant

Saniert wird auch der Gürtel, heuer ist der Äußere Gürtel an der Reihe. Die größte Baustelle ist am Neubaugürtel eingerichtet, wo im Bereich Märzstraße bis Felberstraße Gleise und Weichen erneuert werden. Gebaut wird auch rund um den Elterleinplatz, in der Hernalser Hauptstraße sowie in der Wattgasse und in der Favoritenstraße. Mit Schulanfang Anfang September sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein - mehr dazu in Sommerbaustellen bei Gürtel und Westausfahrt.

