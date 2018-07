Rouhani begann umstrittenen Besuch

Am Mittwochvormittag ist der iranische Präsident Hassan Rouhani von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren empfangen worden. Der Besuch erfordert in Wien umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Platzsperren.

Selbst Bundespräsident Van der Bellen blickte mehrmals gen Himmel: Begleitet von zwei ständig über dem Inneren Burghof kreisenden Polizeihubschraubern begann der iranische Präsident Rouhani am Mittwoch einen offiziellen Besuch in Wien. Nur während des Abspielens der Nationalhymnen durch die Ehrengarde des Bundesheeres schien das Hubschraubergetöse zu verstummen.

Protestrufe gab es keine, wurden irankritische Demonstranten doch jenseits des Heldenplatzes verbannt, weil ein weiträumiges und von Dutzenden Polizisten abgesichertes Platzverbot rund um das Regierungszentrum galt. „Es ist demokratiepolitisch bedenklich, dass wir nicht in Sicht- und Hörweite von Rouhani sind“, sagte „Stop the Bomb“-Vertreter Stephan Grigat gegenüber der APA. „Wir betrachten es als fatal, dass diesem Regime der rote Teppich ausgerollt wird“, sagte er mit Blick auf die umstrittene Rolle des Iran im Nahen Osten und Menschenrechtsverletzungen im Land selbst.

Zeitplan für den Wien-Besuch

Rouhani wurde um 9.30 Uhr von Van der Bellen mit militärischen Ehren am Inneren Burghof empfangen. Danach trifft er mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zusammen, am Nachmittag steht ein Vortrag in der Wirtschaftskammer Österreich auf dem Plan. Im Bundeskanzleramt ist die Unterzeichnung mehrerer Memoranden geplant, darunter eines zur Zusammenarbeit im Transportwesen und im Wassermanagement.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif will am Nachmittag seine Amtskollegin Karin Kneissl (FPÖ) in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) treffen und dort eine Ausstellung zu 160 Jahren diplomatische Beziehungen eröffnen. Auch dort ist die Unterzeichnung eines Memorandums geplant, das eine vertiefte Forschung zur gemeinsamen Geschichte der beiden Länder ermöglichen soll.

Unterstützung für den Atomdeal

Rouhani kommt aus der Schweiz nach Österreich. Es handelt sich um seine erste Europareise, seit die USA im Mai aus dem Atomdeal mit dem Iran ausgestiegen sind. Van der Bellen und Kurz wollen mit dem Empfang ihre Unterstützung für den Atomdeal bekräftigen, für dessen Rettung einem iranischen Agenturbericht zufolge am Freitag ein Außenministertreffen in Wien stattfinden wird. Sarif soll dabei seine Kollegen aus Russland, China, Deutschland, Großbritannien und Frankreich treffen.

Der Empfang für Rouhani ist vor allem für Bundeskanzler Kurz eine heikle Sache, hatte er doch Anfang Juni bei seinem Israel-Besuch betont, dass die Sicherheit des Landes zur „Staatsräson“ Österreichs zähle. Entsprechend betonte er im Vorfeld des Besuchs, dass er „die Sorgen und das Sicherheitsbedürfnis Israels sehr ernst“ nehme. „Ich werde die Rolle des Irans in der Region daher auch klar ansprechen.“

Sperren rund um den Heldenplatz

Rouhanis Besuch wird von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Seit 7.00 Uhr gilt ein Platzverbot im Bereich des Heldenplatzes, des Minoritenplatzes und des Ballhausplatzes. Die Dauer steht noch nicht fest. Für den Einsatz abkommandiert sind Angehörige verschiedenster Abteilungen und Spezialeinheiten der Polizei, von der Landesverkehrsabteilung über die Bereitschaftseinheit bis zur WEGA. Während die hochrangigen Politiker im Konvoi zu- und abfahren, kann es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Zwei Demonstrationen angekündigt

Das Bündnis „Stop the Bomb“ hat für Mittwoch zwei Anti-Rouhani-Kundgebungen angekündigt. Gegen 10.00 Uhr ist ein Protest mit bis zu 100 Teilnehmern beim Maria-Theresien-Platz geplant, der sich gegen den Empfang durch den österreichischen Bundespräsidenten und Bundeskanzler richtet. Ab 17.00 Uhr will das Bündnis mit rund 200 Teilnehmern auf der Wiedner Hauptstraße/Ecke Johann-Strauß-Gasse gegen den Auftritt Rouhanis in der Wirtschaftskammer demonstrieren. Die Kundgebungen richten sich „gegen das europäische Appeasement gegenüber dem iranischen Regime“, sagte „Stop the Bomb“-Vertreter Grigat.

Diplomatischer Eklat

Am Tag vor Rouhanis Besuch in Wien war es zu einem diplomatischen Eklat gekommen. Österreich erkennt einem iranischen Botschaftsmitarbeiter in Wien den Diplomatenstatus ab, weil er in Anschlagspläne gegen eine Versammlung von Exil-Iranern in Paris verwickelt sein soll. Der iranische Außenminister Sarif wies die Vorwürfe empört zurück - mehr dazu in news.ORF.at.