Noch zwei freiwillige Feuerwehren in Wien

Freiwillige Feuerwehren gibt es nicht nur auf dem Land: In Breitenlee und Süßenbrunn bestehen die alten Freiwilligen-Organisationen nach wie vor - obwohl Wien die nach eigenen Angaben älteste Berufsfeuerwehr der Welt hat.

Wenn der Pager läutet, muss es schnell gehen. Bei Feuerwehrfrau Doris Hochstöger steht deswegen immer ein Paar Flipflops vor der Tür: „Sommer wie Winter, weil man in die einfach hineinschlüpfen kann“. So rast sie dann zur Wache auf der Breitenleer Straße. Ab sechs Leuten rücken die Freiwilligen aus, je nach Einsatzgröße allein oder zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr.

Doris Hochstöger ist eines von 30 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr in Breitenlee. Seit 18 Jahren ist sie aktiv, inzwischen hat sie als Fahrmeisterin die Verantwortung für das Feuerwehrauto. Im Brotberuf arbeitet sie in der Versicherungsbranche, von zu Hause aus. „So kann ich mir die Zeit flexibel einteilen und damit die Zeit untertags, wo es von der Mannschaft her ja oft Engpässe gibt, ganz gut abdecken“, erzählt Hochstöger im Interview mit „Wien heute“.

Rekord bei Einsätzen im Vorjahr

Für untertags habe man außerdem „Gott sei Dank“ ein paar Schichtarbeiter im Team, schildert der Kommandant, Gregor Sifkovits gegenüber „Wien heute“. Fast 200 Einsätze zählte die Freiwillige Feuerwehr Breitenlee im Vorjahr - ein Rekord. In den Jahren davor waren es immer an die 150 Einsätze. Meistens gehe es um Verkehrsunfälle und -hindernisse, so Sifkovits, „der Verkehr ist gewaltig geworden bei uns in der letzten Zeit“, aber auch Zimmerbrände, Zwischenfälle auf Baustellen und, natürlich, Katzen-vom-Baum-Rettungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Süßenbrunn, die ebenfalls 30 Mitglieder hat, rückt deutlich seltener aus: an die 50 Mal im Jahr. Gegründet wurden beide Organisationen fast zur gleichen Zeit: 1879 die Freiwillige Feuerwehr in Süßenbrunn, ein Jahr später jene in Breitenlee. Damals waren beides noch Vororte von Wien. 1938 wurden sie eingemeindet, was üblicherweise das Aus für die Freiwilligenorganisationen bedeutete, weil die Wiener Berufsfeuerwehr die Aufgaben übernahm.

Doch in Breitenlee und Süßenbrunn, beides Ortsteile in Wien-Donaustadt, reißt das Engagement nicht ab. „Ein Stück weit sind wir ein Dorf in der Stadt“, versucht Sifkovits eine Erklärung. „Die Leute kommen alle aus der Gegend hier, wir fühlen uns auch als Breitenleer und als Wiener.“ Manche Familien seien schon seit Generationen dabei, und manch ein Freiwilliger sei sogar mit den Gründungsmitgliedern verwandt, so der Kommandant.

Taktische Einheit der Berufsfeuerwehr

Seitens der Wiener Berufsfeuerwehr sind die Wertschätzung und das Vertrauen groß. „Eine Freiwillige Feuerwehr in einem Ballungszentrum ist eine besondere Aufgabe. Jedes Ehrenamt hat persönliche Entbehrungen, diese Kollegen haben hier besondere“, sagt Berufsfeuerwehrsprecher Christian Feiler. Würde es die Freiwilligen Feuerwehren nicht geben, müsste man den Bereich von weiter gelegenen Wachen anfahren: „Die Gegend ist einfach noch zu dünn besiedelt, als dass man hier jetzt schon eine zusätzliche Infrastruktur bauen könnte.“

Die beiden Freiwilligen Feuerwehren sind heute jeweils eine taktische Einheit der Berufsfeuerwehr und werden auch von dieser ausgebildet. Wer Atemschutzeinsätze durchführt, muss zudem einmal im Jahr einen umfangreichen Fitnesstest absolvieren, den „Finnentest“. Dadurch sei es auch möglich, dass bei einem Einsatz die Freiwillige Feuerwehr das Kommando über habe - und die Berufsfeuerwehr nur unterstütze, sagt Feiler: „Bei uns ist üblich: Wer zuerst dort ist, hat die Arbeit.“

Schwierige Suche nach Nachwuchs

Wie lange das Freiwilligensystem in Wien noch bestehen kann, ist jedoch ungewiss. Der Zuzug in den Bezirk ist stark, die Einsatzzahlen steigen. „Ich glaube, dass unsere Kollegen jetzt an einer Leistungsgrenze angekommen sind“, meint Feiler. „Sie fahren für eine Freiwillige Feuerwehr viel aus.“ So lange die Kameraden wollen, werde man sie jedoch weiter unterstützen.

Voraussetzungen für die Freiwillige Feuerwehr: Mindestalter 18 Jahre

Wohnsitz in Wachennähe

einwandfreier Leumund

keine Höhenangst

ärztliches Attest

sportlicher Eignungstest

Erste-Hilfe-Kurs

Helferschein im Schwimmen

In Breitenlee wird derzeit nach Nachwuchs gesucht - was inzwischen jedoch schwierig sei, berichtet Kommandant Sifkovits. „Wir haben doch Aufgaben, die nicht mit einem normalen Hobby zu vergleichen sind, wo man sagen kann, ich will halt jetzt nicht, wenn irgendwo ein Zimmerbrand ist, sondern da muss man halt auch.“

„Adrenalinkick für den guten Zweck“

Unter der Dusche, mitten in der Nacht, bei der Familienfeier, am 24. Dezember: Die Pager der Freiwilligen können immer läuten. Zu den jüngsten im Team zählt der Student Florian Milkovits, ihn motivieren die intensive Kameradschaft und das Anderen-helfen-können, sagt er. Und er will auch bei der Feuerwehr bleiben, wenn er später einen fixen Job hat: „Da muss man halt die Freizeit aufwenden, aber das ist es mir wert.“

„Sobald ich zuhause bin, bin ich in Bereitschaft“, erzählt Michael Berl, Löschmeister und Gruppenkommandant in Breitenlee. Die Hausschlüssel liegen deswegen immer direkt bei der Tür, den Weg über die Stiegen findet er auch im Dunkeln. „Es tut mir gut, bei der Feuerwehr zu sein, man ist einfach Teil eines Großen“, sagt Berl, der als Berufssoldat arbeitet, und: „Man hat ein Adrenalinkick für den guten Zweck.“

Evelyn Kanya, wien.ORF.at

