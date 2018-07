Kinderuni mit 416 Lehrveranstaltungen

Uni statt Schule heißt es ab 8. Juli für mehr als 4.000 Kinder in Wien. Zum 16. Mal findet zwei Wochen lang die Kinderuni statt. An sieben Standorten stehen Themen von Europa bis Energie am Programm. Anmeldungen sind noch möglich.

Wie kommt das Aroma in die Gummibärchen? Wie kommt der Strom in die Steckdose? Wozu brauchen wir Medikamente? - und Was schmeckt mir und wieso? Die Titel der Vorlesungen lassen gleich erkennen, dass ab kommenden Montag wieder kindgerechte Vorlesungen gehalten werden.

APA/Carina Karlovits

Der Startschuss zur Kinderuni Wien fällt am 8. Juli. Von 9 bis 14 Uhr findet am Campus der Universität Wien der Abholtag statt, an dem angemeldete Kinder ihre Studienausweise und T-Shirts erhalten. Ab 9. Juli wird zwei Wochen lang an sieben Standorten in Vorlesungen, Seminaren und Workshops geforscht, gestaunt und getüftel. Teilnehmende Einrichtungen sind die Universität Wien, die Technische Universität Wien, die Medizinische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur Wien, die Veterinärmedizinische Universität Wien, der FH Campus Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien.

Vorlesung: Haben Gelwäscher eine Waschmaschine?

Auch am tagesaktuellen Geschehen kommt die Kinderuni nicht vorbei - das zeigt sich in Vorlesungen wie: Regieren in der Europäischen Union; Wer sind die Flüchtlinge? Haben Geldwäscher eine Waschmaschine? oder Regle den Staat!

Mehr als 4.000 Kinder nehmen jedes Jahr teil. Die Teilnahme ist gratis und für Kinder zwischen sieben und 12 Jahre gedacht, die Vortragenden arbeiten ehrenamtlich. Und wie bei den Großen endet die Kinderuni natürlich auch mit einer Abschlußfeier, der Sponsion.

Link: