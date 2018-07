Spiele-Festival „ReVersed“ wächst weiter

Bereits zum vierten Mal findet das “Big Indie Fest @ ReVersed” im MuseumsQuartier statt. Über 100 Entwickler werden dort ihre Spiele austellen. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit bis zu 4.000 Besuchern.

„Bigger, better and more“ lautet das diesjährige Motto des Gaming-Festivals, das von heute bis Sonntag im MuseumsQuartier stattfindet. Rund 80 neue Spiele können auf verschiedenen Plattformen getestet werden. Innovativ sind nicht nur die Games selbst, sondern auch die Technik. Laut Aussendungen der Veranstalter soll dieses Jahr die „Virtual Reality“ Einzug in das Spieleangebot finden.

Big Indie Fest

Entwickeln von eigenen Spielen

Ein Beispiel dafür ist „Goliath VR“, bei dem die alte Geschichte von David gegen Goliath auf den Kopf gestellt wird: Kleiner Held und großer Widersacher agieren dabei nämlich nicht gegen-, sondern miteinander. Während ein Spieler am Monitor die kleine, blockartige Figur durch eine Pixelwelt steuert, ist ein zweiter mit VR-Brille ausgestattet und muss als überdimensionaler Goliath für seinen Partner Brücken bauen, Hindernisse aus dem Weg räumen und sonstige Hilfestellungen leisten.

Eine Besonderheit des Events ist, dass sich die Besucher vor Ort mit den Entwicklern der Spiele austauschen können. Wer sich von den Spielen inspiriert sieht, hat im Rahmen des „ReVersed Game Jam“ die Möglichkeit, sein eigenes zu entwickeln. Am 7. und 8. Juli ist das Festival kostenlos und für alle Besucher geöffnet. Am 8. Juli wird das beste Game der Veranstaltung mit dem „ReVersed Award“ ausgezeichnet.

Link: