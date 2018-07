Mutmaßlicher Vergewaltiger in U-Haft

Über den 34-jährigen Mann, der in Wien-Donaustadt die zehnjährige Tochter einer Bekannten missbraucht haben soll, ist die Untersuchungshaft verhängt worden. Über seine Aussagen in der Einvernahme wurde nichts bekannt.

Der Vorfall hatte sich Montagabend in einer Wohnung in der Rugierstraße in der Donaustadt abgespielt. Daraufhin vertraute sich das Mädchen seiner Mutter an, die sofort die Polizei alarmierte. Der Mann soll die Vergewaltigung mit seinem Handy gefilmt haben. Nach kurzer Flucht wurde er festgenommen - mehr dazu in Zehnjähriges Mädchen vergewaltigt.

Weitere Übergriffe nicht ausgeschlossen

Der Verdächtige ist Informationen der APA bereits einschlägig polizeibekannt. Die Polizei schließt weitere Übergriffe auf andere Kinder nicht aus. Das beschlagnahmte Handy, mit dem der Mann den Übergriff gefilmt hat, wird ausgewertet. Was der Beschuldigte in der Einvernahme zu den Vorwürfen bisher gesagt hat, teilten die Strafverfolgungsbehörden nicht mit.