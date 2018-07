Wien erhält bis 2021 „Austro Tower“

Im 3. Wiener Gemeindebezirk wird bis 2021 ein neuer, 135 Meter hoher Büroturm entstehen. Mit dem Bau des „Austro Towers“ soll laut dem Projektentwickler Soravia Group noch im heurigen Spätsommer begonnen werden.

Der „Austro Tower“ soll den sogenannten Bürostadtteil TownTown in Wien Landstraße über den U-Bahngleisen in Erdberg, gemeinsam mit dem Wohnprojekt Triiiple vervollständigen. Das neue Gebäude, errichtet von der Soravia Group, wird entlang der Flughafen-Autobahn entstehen und mit 38 Geschoßen zum höchsten Turm des Areals.

ZOOMVP_Soravia_AustroTower

Neue Unternehmenszentrale für Austro Control

Auf einer Bruttogeschoßfläche von 43.400 Quadratmetern sollen rund 28.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen. 80 Prozent seien davon bereits an die ASFINAG und an die Austro Control vermietet, heißt es am Mittwoch. Letztere erhält mit dem „Austro Tower“ eine neue Unternehmenszentrale. Die übrigen 5.900 Quadratmeter sind derzeit noch nicht vermietet. Bis 2021 soll das Hochhausprojekt fertiggestellt werden.

