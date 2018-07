Dorotheum startet Pfandhausgeschäft in Italien

Nach der Übernahme des Pfandleihgeschäfts der UniCredit durch das Wiener Dorotheum ist in Italien seit Mittwoch die neue Gesellschaft „Custodia Valore spa“ in Betrieb. Die italienische Notenbank hat dem Deal zugestimmt.

„Custodia Valore“ rückt damit zur stärksten Gesellschaft im europäischen Pfandleihgeschäft auf. Sie zählt italienweit 33 Filialen. Geplant seien neue Personalanstellungen, teilte die Gesellschaft in einer Presseaussendung am Mittwoch mit.

Übernahmekosten: 141 Millionen Euro für 33 Filialen

Die im vergangenen November angekündigte Übergabe von UniCredits Pfandleihgeschäft an das Dorotheum ist diese Woche abgeschlossen worden. Die Mailänder Bank erwartet sich daraus einen Gewinnbeitrag von 100 Millionen Euro und vier Basispunkte mehr Eigenkapitalquote (CET 1). 141 Millionen Euro zahlt das Dorotheum für das Pfandhaus. Nach drei Jahren sei eine Nachzahlung von 10 Millionen Euro möglich, hieß es.

Widerstand von Italiens Gewerkschaften

Das Wiener Dorotheum wurde 1707 gegründet und ist das größte Auktionshaus für Kunst in Mitteleuropa. Italiens Gewerkschaften in Italien standen dem Kauf durch die Österreicher ursprünglich skeptisch gegenüber.

Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Pfandhaus Monte di Pieta mit Sitz in Rom sei mit seinen 35 Filialen ein rentables Geschäft und spiele eine strategische Rolle im Bereich Mikrokredit in Italien, hieß es noch im Vorjahr. Die Gewerkschaften bemängelten, dass das Pfandhaus verkauft worden sei, ohne sie und die Arbeitnehmer zu informieren - mehr dazu in Dorotheum kauft UniCredit-Pfandleihe

