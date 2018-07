Todesopfer bei Zimmerbrand

Ein Zimmerbrand in der Donaustadt hat Mittwochabend ein Menschenleben gefordert. Das Feuer brach laut Feuerwehr gegen 19.00 Uhr im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses aus. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt.

Der Brand war bereits weit fortgeschritten, als die Feuerwehr in die Santifallerstraße ausrückte. Bevor die alarmierten Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung beginnen konnten, musste laut Feuerwehr die Wohnungstüre der Brandwohnung im zweiten Stock erst aufgebrochen werden. Zum Löschen der Flammen waren 27 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen ausgerückt.

Im Laufe der Löscharbeiten wurde in der Brandwohnung eine Person aufgefunden, es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Um das Stiegenhaus rauchfrei zu halten und in weiterer Folge die Brandwohnung zu belüften, wurde ein Hochleistungsbelüftungsgerät eingesetzt. An den benachbarten Wohnungen entstand durch den Brand kein Schaden. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.