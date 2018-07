Hilfe für Mieter in Radetzkystraße

In einer besonderen Situation finden sich neun Mieter eines Hauses in der Radetzkystraße wieder. Ihnen wurde das Dach über dem Kopf abgerissen. Die Baupolizei hat einen Baustopp verhängt, die Mieterhilfe unterstützt die Bewohner.

Der Eigentümer des Hauses wollte offenbar in letzter Minute vor Inkrafttreten der neuen, strengeren Bauordnung vollendete Tatsachen schaffen. Er ließ das Dach des Hauses abreißen. Weil aber die historische Fassade des Hauses das Wiener Stadtbild prägt, erließ die Baupolizei einen Baustopp.

ORF

Nun achtet die Wiener Baupolizei darauf, dass das Haus nicht weiter verfällt oder zerstört wird. Laut Oberstadtbaurat Bernhard Gutternigh beobachten Mitarbeiter das Haus und dokumentieren Veränderungen. Das Haus mit der neogotischen Fassade zählt zu den 20 dringlichsten Fällen in Wien, so Gutternigh. Jetzt prüft die für das Stadtbild zuständigen MA 19, ob ein öffentliches Interesse an dem Erhalt des Hauses besteht.

ORF

Unterlassungsklage und billiger

In dem Haus Ecke Radetzkystraße und Franzensbrücke wohnen neun Menschen mit unbefristeten Mietverträgen. Diese Mieter sind mietrechtlich abgesichert, so Christain Bartok, Leiter der Mieterhilfe: „Da gilt es, den Vertrag einzuhalten.“ Zu den möglichen Maßnahmen zählen etwa Unterlassungsklagen oder eine Minderung des Mietzinses.

