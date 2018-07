„Kautionstrick“: 80 Opfer meldeten sich

Der Fall von Betrügern, die alten Menschen mit einem „Kautionstrick“ Geld und Schmuck herauslocken, ist größer als bekannt. Laut Polizei haben sich bisher rund 80 Opfer gemeldet. Der Schaden beträgt 410.000 Euro.

Insgesamt sieben Opfer übergaben tatsächlich Wertgegenstände oder Bargeld, betätigt Polizeisprecher Patrick Maierhofer einen Bericht des „Kurier“. Der aktuellste Fall ereignete sich am Donnerstag. Bei einer 71-jährigen Wienerin läutete gegen 13.00 Uhr das Telefon. Ein Mann stellte sich – wie in den Fällen zuvor – als Kriminalbeamter vor - mehr dazu in Polizei warnt vor „Kautionstrick“.

Dukaten und Schmuck um 40.000 Euro übergeben

Der Betrüger erklärte, dass die Tochter der 71-Jährigen einen schweren Autounfall verursacht hätte und ein Schaden von 58.000 Euro entstanden sei. Die Frau müsse diesen Betrag auftreiben, da die Tochter sonst für zwei Wochen ins Gefängnis müsse. Als die Pensionistin sagt, kein Geld zu haben, fragte der falsche Polizist nach Schmuck.

Der Mann forderte sie auf, die Gegenstände zu verpacken und zu einem Treffpunkt zu bringen. In der Gentzgasse in Währing übergab die 71-Jährige dann einem Mann Golddukaten und Schmuck im Wert von mehr als 40.000 Euro.

„Alleine Ingeborgs wurden 30-mal angerufen“

Klar ist laut dem Zeitungsbericht mittlerweile auch, wie die Täter ihre Opfer auswählen. Die Namen dürften die Betrüger chronologisch aus dem Telefonbuch abarbeiten. Ihr Hauptaugenmerk legen die Verdächtigen auf ältere Vornamen.

„Alleine Ingeborgs wurden 30-mal angerufen“, wird ein Ermittler in der Zeitung zitiert. Zur Prävention rät die Polizei, Telefonate, bei denen Geldleistungen gefordert werden, sofort abzubrechen. Weiters sollten Angehörige ihre betagten Verwandten vor derartigen Trickbetrügern warnen.

