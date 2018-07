Wo Wiener Kinder gratis plantschen

Einst hat es in Wien 40 Kinderfreibäder gegeben. Es waren Orte wo Kinder aller sozialen Schichten hingehen konnten, weil sie keinen Eintritt bezahlen mussten. Inzwischen gibt es wieder elf, zuletzt wurde das Einsiedlerbad im 5. Bezirk eröffnet.

Bereits 1917 wurde im Hütteldorfer Staubecken des Wienflusses die erste kostenlose Bademöglichkeit für Kinder eröffnet. Die Anlage mit natürlicher Bademöglichkeit im Wienfluss gilt heute als das erste Kinderfreibad Wiens. Der Andrang war so groß, dass die Wiener Stadtverwaltung nach Ende des ersten Weltkrieges beschloss, vor allem innerhalb des verbauten Stadtgebietes zahlreiche weitere Kinderfreibäder zu errichten.

ORF

Niedergang in 1970er und 80 er Jahren

Als im Juni 1972 in der Donaustädter Emichgasse Wiens 40. Kinderfreibad eröffnet wurde, war noch nicht abzusehen, dass dieses für lange Zeit das letzte bleiben sollte. In den 1970er und 80er Jahren wurde durch das Bauprogramm der Bezirksbäder und die Errichtung neuer Sommerbäder die Anzahl und auch die Attraktivität der Sommerbäder immer größer.

Es wurden daher keine neuen Kinderfreibäder mehr errichtet, baufällige und sanierungsbedürftige Bäder wurden, insbesondere in den 1980er- und frühen 90er Jahren, geschlossen. Danach erfolgte jedoch ein Umdenken mit dem Ziel, die letzten zehn dieser Bäder zu erhalten. 2003 wurde die Möglichkeit des Zutritts für erwachsene Begleitpersonen auf alle noch bestehenden Kinderbäder ausgeweitet, es erfolgte die Umbenennung in „Familienbäder“.

ORF

Elftes Familienbad im Einsiedlerpark eröffnet

Am 5. Juli wurde nun ein neues Familienbad offiziell in Betrieb genommen. Im Einsiedlerpark wurde das ehemalige Tröpferlbad aus der Gründerzeit in zehn Monaten zu einem Familienbad umgebaut. „Es gibt auch weiterhin eine Sauna und es gibt auch weiterhin ein Tröpferlbad. Nur das ist in den ersten Stock gezogen. Und das ganze Bad an sich ist nach Außen geklappt“, sagt Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

ORF

Mit dem neuen Kinderbad im Einsiedlerpark zählt die Stadt jetzt wieder elf Stück. Kinder bezahlen dort nichts. Ihre erwachsenen Begleitbpersonen 3,20 Euro. Die Kosten von knapp 5 Millionen Euro wurden zur Gänze aus dem Bezirksbudget bezahlt, ebenso wie der laufende Betrieb und die Erhaltung. Die Personalkosten werden von der MA 44- Wiener Bäder abgedeckt.

ORF

Auch der Einsiedlerpark wird bis September adaptiert. „Der Kleinkinderspielbereich wird neu gestaltet. das ist insofern wichtig, dass die Kinder aus dem Kinderfreibad wechseln können auf den Spielplatz. Und der Park bekommt insgesamt mehr Grünfläche“, so Susanne Schäfer-Wiery, die SPÖ-Bezirksvorsteherin von Margareten.

Erhaltung und Betrieb muss Bezirk zahlen

Auch das Familienbad im Schweizergarten im Bezirk Landstraße ist zuletzt erweitert worden. Die Liegefläche wurde verdoppelt und alte Sanitärträume abgetragen und neu errichtet. „Unser Familienbad erfreute sich in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit und verzeichnete immer höhere Gästezahlen“, so Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ). Die Kosten von rund 500.000 Euro wurden zur Gänze aus dem Bezirksbudget finanziert. Es ist nun flächenmäßig das größte Familienbad der Stadt.

Stadt setzt wieder auf Kinderbäder Seit den 1970er Jahren sank die Zahl der Kinderbäder - jetzt wurde auf dem Einsiedlerplatz in Margareten ein neues Kinderbad gebaut und eröffnet.

Ob in Wien weitere Familienbäder kommen, ist nicht zuletzt eine Frage des Geldes. Denn seit 1998 müssen die Kosten für den laufenden Betrieb und die Erhaltung vom jeweiligen Bezirk selbst getragen werden.

link: