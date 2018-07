Mit 100 km/h durch Penzing: Mordanklage

Mit seinem Auto ist im vergangenen Jänner ein Mann in selbstmörderischer Absicht durch Penzing gerast. Er kollidierte mit einer Vespa, Lenker und Sozius starben. Jetzt steht der Mann wegen zweifachen Mordes vor Gericht.

Der Mann hatte mit seiner Ex-Frau heftig gestritten, Thema war der gemeinsame Sohn. Danach kündigte der Mann seiner Ex-Frau und einem Sohn der Frau gegenüber seinen Suizid an. Er werde mit dem Auto gegen eine Hausmauer fahren. Mit 2,3 Promille Alkohol im Blut raste der Mann durch Penzing, fuhr auf der Cumberlandstraße laut Anklage in einer 30er-Zone mit 102 km/h stadtauswärts.

ORF

Mit 97 km/h frontal gegen Vespa

An einer Kreuzung erfasste der Angeklagte mit seinem Auto frontal eine Vespa, die gerade abbiegen wollte. Ein 37-jähriger Rechtsanwalt und ein Kanzleimitarbeiter auf dem Sozius hatten keine Chance. Das Auto fuhr mit 97 km/h in die Vespa. Beide Männer wurden Dutzende Meter durch die Luft geschleudert. Der Anwalt prallte 50 Meter vom Unfallort entfernt auf den Asphalt, der Körper seines Mitarbeiters kam auf einem Autodach zu liegen - mehr dazu in Tödlicher Unfall nach Streit.

Sollte der 34-Jährige im Sinn der Anklage schuldig erkannt werden, droht dem bisher Unbescholtenen eine Freiheitsstrafe zwischen zehn und 20 Jahren oder lebenslange Haft. Die Verhandlung ist bis 15.00 Uhr anberaumt.