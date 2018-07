Schwere Ausschreitungen in Ottakring

Den Sieg ihrer Nationalelf über WM-Gastgeber Russland am Samstagabend in Sotchi haben einige kroatische Fans in Wien wohl mit zu viel Überschwang gefeiert. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, über 100 Polizisten waren im Einsatz.

Zahlreiche Fans sahen das Spiel in Lokalen entlang der Ottakringer Straße. Schon während des Spiels kam es laut Polizei vereinzelt zu Zwischenfällen: Die Polizei registrierte Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz, Menschen liefen auf der Ottakringer Straße herum. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff und dem Sieg für Kroatien wurden erneut zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet und in die eigene Fan-Menge geworfen. Mehrere hundert Personen liefen auf die Fahrbahn und brachten den Verkehr in diesem Bereich komplett zum Erliegen.

WM-Aus für Gastgeber Russland Beim Viertelfinale der Fußball-WM zwischen Russland und Kroatien hatten die Kroaten im Elfmeterschießen das bessere Ende für sich.

Zwei Frauen schwer verletzt

Beamte der Einsatzeinheit wurden auf zwei Frauen aufmerksam, die durch die Würfe schwerverletzt wurden. Laut erster Diagnose der Wiener Berufsrettung droht einer 20-jährigen Frau der Verlust der Hörfähigkeit an einem Ohr und einer 21-jährigen Frau der Verlust der Sehfähigkeit an einem Auge.

Die mehr als hundert Beamten, die bei dem Einsatz vor Ort waren, bzw. noch hinzugezogen werden mussten, wurden ebenfalls laufend mit pyrotechnischen Gegenständen, Glasflaschen und weiteren Utensilien beworfen. Insgesamt wurden vier Polizisten verletzt, ein Beamter und die beiden Frauen mussten von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

AP/Darko Bandic

Widerstand gegen die Staatsgewalt

Da die mehrfachen über Lautsprecher gegebenen Aufforderungen, die Fahrbahn frei zu machen und die strafbaren Handlungen einzustellen, völlig ignoriert wurden, zogen Polizisten eine Sperrkette in Richtung stadtauswärts auf. Durch das langsame, deeskalierende Vorrücken konnte sich die Situation großteils entspannen. Drei Personen mussten noch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen werden.

Ab ca. 0.00 Uhr konnte der Fahrzeugverkehr langsam wieder freigegeben werden. Insgesamt kam es zu:

11 Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz

54 Anzeigen nach dem Verkehrsrecht

4 Anzeigen nach dem Verwaltungsrecht

3 Anzeigen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt

Vier 4 Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung an Polizisten

2 Anzeigen gegen unbekannte Täter wegen Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen

16 Sicherstellungen

8 Identitätsfeststellungen

