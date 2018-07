Zwölfstündige Wientour zum Wagner-Jubiläum

35 Gebäude in 16 Bezirken: Die zwölfstündige Tour „Alles Gute Otto“ führt heute – Otto Wagners 177. Geburtstag – durch Wien. Besichtigt werden neben der U-Bahn auch weniger bekannte Arbeiten des Architekten.

Mehr als zwanzig Kilometer, vermutet Tourerfinder Eugene Quinn, werden die Teilnehmer zurücklegen. „Wir werden aber einen Teil davon auch mit der U-Bahn fahren“, sagt er. 100 Jahre nach Wagners Tod werden an seinem 177. Geburtstag unter anderem das Majolikahaus, die Österreichische Postsparkasse, die Nußdorfer Wehr und die Kirche am Steinhof besichtigt.

Aber auch weniger bekannte Bauten Wagners, wie etwa das Haus am Schottenring 23, werden gezeigt. „In einige der Häuser dürfen wir exklusiv auch hineingehen“, sagt Quinn. So ist etwa die Magistratsabteilung 45 (Wiener Gewässer) für die Teilnehmer zugänglich, um einen idealen Blick auf die Löwen am Nußdorfer Wehr zu bekommen. „Einer der Löwen zeigt übrigens Otto Wagner selbst“, erzählt Quinn.

Kommentierte U-Bahn-Fahrt

Treffpunkt ist am Freitag um 9 Uhr bei der U-Bahn Station Kettenbrückengasse. Anschließend verläuft die Tour durch die Innenstadt, vorbei an den bekannten Gebäuden der Postsparkasse und dem Schützenhaus am Donaukanal. Auch Wagners Sterbehaus am Neubau wird besichtigt. Von der Station Roßauer Lände fahren die Teilnehmer am Nachmittag mit der U-Bahn weiter. Das Besondere dabei: Ein Historiker der Wiener Linien begleitet die Fahrt und erzählt Wissenswertes über die Stationen und ihren Bau.

„Ich glaube, die Wiener sind schon so gewöhnt an die Bauten, dass sie ihnen gar nicht mehr auffallen“, sagt Quinn. Mit der Tour möchte er die Arbeit des Wiener Architekten beleuchten und seinen Einfluss auf die Stadt zeigen. Dabei hofft er auch auf Erzählungen der Teilnehmer. „Unsere Touren sind Storytelling-Walks“, sagt Quinn. „Ich glaube, jeder Wiener hat eine Verbindung zu Wagner und ich möchte diese Geschichten hören“

„Kim Kardashian und Kanye West seiner Zeit“

Aber auch die Person Wagner soll bei der Tour thematisiert werden. „Wagner war als Mann sehr widersprüchlich“, sagt Quinn. Das erkenne man auch in seiner Arbeit. „Dass seine Gebäude auch nach 120 Jahren noch so gut instand sind, zeigt, wie visionär und praktisch seine Ideen waren.“

Die von ihm gebaute gläserne Badewanne oder die von ihm gewünschten weißen Wände in allen U-Bahn-Stationen zeigen laut Quinn aber auch eine extravagante Seite: „Wagner war sehr modern. Er war quasi die Kim Kardashian und Kanye West seiner Zeit.“

Für die Tour, die vom Verein Space and Place in Zusammenarbeit mit dem Wien Museum durchgeführt wird, war eine Voranmeldung erforderlich. Zwar ist derzeit keine Anmeldung mehr möglich, wer trotzdem dabei sein möchte, kann sich der U-Bahn-Fahrt ab 14 Uhr anschließen. „Es ist eine öffentliche Fahrt, es kann also jeder teilnehmen“, so Quinn. Eine Wiederholung der Stadtführung ist für den 1. September geplant.

