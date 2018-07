4.000 Kinder beginnen „Studium“

Für rund 4.000 Kinder hat heute ihr „Studium“ an der Kinderuni begonnen. An sieben Standorten werden Vorlesungen und Workshops angeboten. In dieser Woche gibt es zudem einen Schwerpunkt zu Verkehr und Barrierefreiheit.

Das Pausenprogramm „Ab durch die Stadt“ bietet mit Unterstützung der Mobilitätsagentur in der ersten Woche der Kinderuni verschiedene Stationen zu den Themen Zu-Fuß-Gehen, Radfahren und Barrierefreiheit. Dazu wurde ein Hindernisparcours gestaltet, den die Kinder mit Augenbinde und Blindenstock zu bewältigen haben. „Mit dem Stock musste ich durch einen Parcours gehen und gegen Kisten schlagen. In der Kurve bin ich dauernd raus gekommen“, schilderte ein Mädchen gegenüber Radio Wien.

Radio Wien-Reporter Bernhard Weihsinger in der Kinderuni

416 Lehrveranstaltungen an sieben Standorten

Die Kinderuni findet an sieben Standorten statt, Teilnehmer sind die Universität Wien, die Technische Universität Wien, die Medizinische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur Wien, die Veterinärmedizinische Universität Wien, der FH Campus Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien - mehr dazu in Kinderuni mit 416 Lehrveranstaltungen.

Kinderbüro Universität Wien/Thomas Preiss

Neben den Lehrveranstaltungen gibt es gibt es auch Führungen und Spielangebote sowie Eltern-Infoworkshops. Dazu kommen Vorlesungen, die speziell für Buben oder Mädchen angeboten werden sowie der Schwerpunkt Deutsch als Zweitsprache. Das Interesse ist groß, wie ein Bub gegenüber Radio Wien erklärte: „Weil man etwas Neues lernt, das die meisten, die man kennt, noch nicht wissen. Ich werde in beiden Wochen Vorlesungen und Workshops besuchen.“

