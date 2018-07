Die Rad-Verleihfirma OBike hat sich offensichtlich aus Wien zurückgezogen, unklar ist, was mit den Leihrädern passiert. Für die Mobilitätsagentur ist Obike „nicht mehr erreichbar“. Ab 1. August dürfen Räder eingesammelt werden.

„OBike ist in Wien und international nicht mehr erreichbar. Durch die Verordnung gibt es rechtlich die Möglichkeit, die Räder abtransportieren zu lassen“, erklärte Martin Blum, Radverkehr-Beauftragter der Stadt, gegenüber Radio Wien. Ab 1. August kann die MA 48 aufgrund der neuen Verordnung herrenlose Leihräder einsammeln - mehr dazu in Leihfahrräder ab August neu geregelt.

Pleite mit Leihrädern

OBike ist in Zahlungsschwierigkeiten. Was passiert mit den rund 800 OBikes, die noch in Wien abgestellt sind?