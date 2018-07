Seestadt Aspern mit Kranballett und Technologie

In der Seestadt Aspern wohnen derzeit 6.800 Personen. Doch derzeit prägen noch Baukräne das Bild. 2019 soll der zweite Bauteil des Technologiezentrums fertig sein, am Montag war der Spatenstich.

Von den 6.800 gemeldeten Seestädtern sind 51 Prozent weiblich. 85 Prozent der Anrainerinnen und Anrainer sind unter 45 Jahre alt. Vor kurzem ist das 500 Seestadt-Baby geboren worden. „Für Kinder ist das der perfekt Ort“, so Bewohnerinnen gegenüber „Wien heute“. „Es gibt sehr viele Spielplätze und Orte zum Schwimmen“.

Insgesamt 50 Mio. Euro an Investitionen

Das Landschaftsbild der Seestadt wird noch von Baukränen geprägt. Sie kündigen nicht nur die Entstehung von neuem Wohnraum an, sondern sollen auf der Seestadtstraße auch für die zukünftige Ansiedelung von „innovativen Fertigungsunternehmen“ sorgen, so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Die neuen Produktionsflächen des Technologiezentrums sollen Unternehmen oder auch Start-ups als Mieter anlocken, die „in den Bereichen Internet-of-Things, Industrie 4.0 sowie smarter Produktion“ operieren. Anfragen gäbe es bereits laufend - konkrete Gespräche jedoch noch nicht.

Das Technologiezentrum wird insgesamt aus drei Bauteilen bestehen, der erste Bauteil ist bereits fertig und vermietet. Die Pilotfabrik der Technischen Universität Wien befindet sich beispielsweise darin. Hier hoffe man laut Hirczi auf eine „Sogwirkung für andere Unternehmen“. Die Kosten für den anstehenden zweiten Bauteil werden sich wie beim ersten auf 15 Mio. Euro belaufen, für das ganze Technologiezentrum rechnet die Wirtschaftsagentur Wien mit 50 Mio. Euro.

1:1-Verhältnis von Arbeitsplatz und Bewohner als Ziel

Für den Ernst Nevrivy (SPÖ), Bezirksvorsteher der Donaustadt stellt die Erweiterung des Technologiezentrums den „Anfang dessen, was noch entwickelt werden kann“, dar. Dadurch entstehe ein „guter Mix aus Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen“. Denn das erklärte Ziel des Bezirksvorstehers sei es, ein 1:1-Verhältnis zwischen Arbeitsplätzen und Bewohnern zu erreichen. Konflikte mit den Bewohnern der Seestadt durch die weitere Ansiedelung von Unternehmen sehe er nicht.

Durch die direkte Anbindung durch die U-Bahnlinie U2 sei zudem eine gute Infrastruktur gegeben - dennoch sei man in Erwartung des Lobautunnels, der die Seestadt innerhalb von 16 Minuten mit dem Flughafen Wien direkt verbinden würde. Dies würde den Standort für internationale Unternehmen noch interessanter machen, sagte Nevrivy. Gegner des Tunnels wollen allerdings beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde einlegen - mehr dazu in Lobautunnel: Gegner legten Beschwerde ein.

150 Unternehmen in der Seestadt

Mittlerweile haben sich rund 150 Unternehmen mit 2.000 Arbeitsplätzen in der Seestadt angesiedelt, darunter auch immer mehr kleinere Geschäfte. „Mit jedem Einwohner, der in die Seestadt kommt, ist die Situation für den Einzelhandel vorteilhafter. Durch die Vorgaben an Erdgeschoße in den Wohnbauten ist auch ein sehr schöner Mix erzielt worden“, meinte Hirczi.

