Nach Ausschreitungen: 350 Polizisten im Einsatz

Wenn Kroatien heute Abend in Moskau gegen England um den Einzug ins Finale der Fußball-WM spielt, werden rund 350 Polizeibeamte auf der Ottakringer Straße in Wien für Sicherheit sorgen. Am Samstag waren dort Fan-Feiern eskaliert.

Die Polizei wird bereits ab dem Vormittag unterwegs sein. „Wir werden mit rund 350 Beamten im Einsatz sein und wir werden im Vorfeld schon Personenkontrollen durchführen und gegebenenfalls pyrotechnische Gegenstände abnehmen“, sagt Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber „Wien heute“. Personen im Bereich der Ottakringer Straße müssen jedenfalls mit „stichprobenartigen Kontrollen“ rechnen. Zudem würden die Vorkommnisse von Samstag in das Einsatzkonzept einfließen.

Unter den 350 Polizistinnen und Polizisten werden Beamten verschiedener Stadtpolizeikommanden, der Einsatzeinheit, der Bereitschaftseinheit, der Diensthundeeinheit, der Landesverkehrsabteilung und der WEGA sein. Auch sprengstoffkundige Beamte sowie Dokumentationsteams werden vor Ort sein. Sollte es nötig sein, könnte die Ottakringer Straße laut Sörös auch gesperrt werden.

Frauen nicht so schwer verletzt wie angenommen

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff und dem Sieg für Kroatien wurden am Samstagabend zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet und in die eigene Fan-Menge geworfen. Mehrere hundert Personen liefen auf die Fahrbahn und brachten den Verkehr komplett zum Erliegen. Es waren schlussendlich rund 100 Beamte im Einsatz. Zwei Frauen waren durch pyrotechnische Gegenstände verletzt worden, ebenso vier Polizisten - mehr dazu in Schwere Ausschreitungen in Ottakring.

Laut erster Diagnose drohte einer 20-jährigen Frau der Verlust der Hörfähigkeit an einem Ohr und einer 21-jährigen Frau der Verlust der Sehfähigkeit an einem Auge. Die beiden verletzten Frauen wurden ins AKH gebracht. Doch die Verletzungen dürften nicht so schwer gewesen sein, wie zunächst angenommen. Die 20-jährige Frau war nur ambulant behandelt worden, die 21-Jährige wurde inzwischen aus dem Spital entlassen.

Verfassungsschutz ermittelt

Einige Fans zeigten mit „Endsieg“-Aufklebern und Ustascha-Fahnen rechtsradikale Gesinnung. Auf Twitter gab es auch Fotos von einem jungen Mann der den Hitlergruß zeigte. Laut Polizei ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.

Nach "Sieg Heil"-Rufen auch noch Nazi-Gruss (mehrfach & in Richtung Polizei). Die Bande hinter ihm hält, suprise, eine der mehrfach vorhandenen Ustaša-Fahnen. #RUSCRO in OTK pic.twitter.com/5tBAYQ89Dc — tanja malle (@scharlatanja) 7. Juli 2018

„Es ist hier auch zu einer Anzeige nach dem Verbotsgesetz gekommen. Was die Fahnen betrifft gibt es derzeit aber keine rechtliche Handhabe in Österreich. Wenn provozierende Handlungen gesetzt werden, kann die Polizei aber sehr wohl einschreiten, wir können dann zum Beispiel Personenkontrollen durchführen oder Personengruppen trennen“, sagte Sörös.

