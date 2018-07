Neue Trikots und neues Stadion für Austria

Am Freitag startet die Austria mit dem Spiel gegen Borussia Dortmund in der sanierten Generali Arena in die neue Saison. Am Mittwoch präsentierte Vorstand Markus Kraetschmer neue Trikots und Sponsoren, schwieg aber zu Gasprom-Gerüchten.

Neuer Trikotsponsor für die kommende Saison ist Harreither. Nach „unglaublich spannenden zehn Jahren“ sieht Geschäftsführer und Austria-Vizepräsident Raimund Harreither nun die Zeit gekommen, das Engagement beim Siebenten der abgelaufenen Fußballmeisterschaft zu erweitern. Zudem konnte Kraetschmer mit BWT - Best Water Technology einen weiteren Werbepartner vorstellen. Das Wassertechnologieunternehmen mit Sitz in Mondsee wird auf Werbebanden und auf dem Austria-Tormanndress präsent sein.

Die genauen finanziellen Aspekte der neuen Vereinbarungen wollte Kraetschmer nicht offenlegen. Positiv wirke sich der Deal jedenfalls auf die Finanzen der Wiener aus. „Das Budget wird wachsen und sicherlich wieder unter den Top Drei (der Bundesliga, Anm.) zu finden sein. Das ist auch unser sportlicher Anspruch“, sagte Kraetschmer, der sich auch beim bisherigen Trikotsponsor Verbund, der den Violetten als Sponsor erhalten bleibt, bedankte.

Kein Kommentar zu Gasprom

Zurückhaltend reagierte Kraetschmer auf die Gerüchte um einen möglichen Einstieg des russischen Gaskonzerns Gasprom, über den zuletzt spekuliert worden war: „Wir reden über Themen, wenn es etwas zu vermelden gibt. An Spekulationen beteiligen wir uns nicht.“

Deutscher Spitzenclub zur Premiere

Mit dem Testspiel zur Eröffnung der renovierten Heimstätte gegen den deutschen Spitzenclub Borussia Dortmund startet das Team von Thomas Letsch am Freitag um 19.00 Uhr in die neue Saison. Neben prominenten Gästen aus Politik sowie von ausländischen Spitzenclubs freute sich Kraetschmer vor allem auf Peter Stöger. Der 52-jährige Wiener war in der Saison 2012/13 der letzte Meistermacher der Wiener. In der abgelaufenen Saison führte er die Gäste aus Dortmund in einem halbjährigen Engagement in die Champions League.

Neue Generali Arena um 42 Millionen Euro

Die Sanierung der Generali Arena kostete insgesamt 42 Millionen Euro. Mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach setzen die Violetten dabei auf grüne Energie - mehr dazu in „Grünes“ Stadion für Wiener Austria.

