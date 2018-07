Baupolizei prüft Baustopp laufend

Der Stopp von „Last-Minute-Abrissen“ von Gründerzeithäusern bringt für die Wiener Baupolizei viel Arbeit mit sich. Denn sie muss nun laufend jene 50 Häuser kontrollieren, die als erhaltenswert eingestuft werden.

Es war eine Art Notbremse, die die Stadt gezogen hat. Wegen einer für Herbst geplanten Änderung der Bauordnung, wonach für den Abriss eine Genehmigung vorhanden sein muss, engagierten viele Hausbesitzer noch schnell Abbruchfirmen und ließen diese ihr Werk tun. Die Stadt reagierte und stoppte die Abrisse - mehr dazu in Rund 80 Häuserabrisse in Wien gestoppt.

Stadt muss über 50 Häuser entscheiden

Laut Baupolizei gab es 70 Adressen, an denen Abbrucharbeiten begonnen worden waren. Bei etwa 20 Häusern war der Abbruch schon so weit fortgeschritten, dass die Gebäude nicht mehr erhalten werden können. Hier gab die Baupolizei den Abbruch frei. Etwa 50 Häuser blieben übrig, bei denen sie nun kontrolliert, ob sich die Baufirmen auch an den angeordneten Baustopp halten.

„Der nächste Schritt ist , dass seitens der MA 19 eine Feststellung getroffen wird, ob der Erhalt dieses Hauses erstrebenswert ist. Sollte das nicht sein, könnte das Haus abgerissen werden“, sagte Bernhard Gutternigh, stv. Leiter der Baupolizei, vor einem der Abbruchhäuser in Favoriten. Insgesamt muss die MA 19 nun eben bei 50 Häusern entscheiden, ob der Erhalt erstrebenswert ist.

Mietern fehlt Dach über dem Kopf

Bei dem Haus in Favoriten kam der behördliche Abbruchstopp rechtzeitig. Rund 90 Prozent der Bausubstanz sind erhalten, urteilte die Baupolizei. „Dieses Haus ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass hier ein Erhalt noch möglich wäre. Während bei den Gebäuden, die zu mehr als 50 Prozent in ihrer Bausubstanz bereits abgetragen wurden, wird es nicht mehr möglich sein, sie zu erhalten. Sie müssen abgerissen werden“, sagte Gutternigh.

In einer besonderen Situation fanden sich Mieter eines Hauses in der Radetzkystraße wieder. Ihnen wurde das Dach über dem Kopf abgerissen. Weil das Haus aber über eine schützenswerte Fassade verfügt, wurde auch hier ein Baustopp verhängt. Nur fehlt den Mietern jetzt buchstäblich das Dach über dem Kopf - Hilfe für Mieter ohne Dach in Radetzkystraße?.

